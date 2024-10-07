Монатік з дружиною показали, як оригінально привітали сина з 9-річчям: "Важливий для нас день"

Зіркова родина підготувала хлопчику оригінальний десерт.
Старший син виконавця MONATIK і його дружини Ірини Монатік святкує день народження.
Сьогодні, 7 жовтня, Данилові виповнилося 9 років. У своєму фотоблогу Ірина присвятила імениннику допис і від імені свого та чоловіка привітала їхнього сина з особливим святом. До того ж кохана співака показала оригінальний сюрприз, який вони вручили Дані. Так, хлопець отримав оригінальний торт, задекорований персонажами зі світу Marvel.
"Надзвичайно важливий день для нас з Дмитром Монатіком. Дані 9 років. Безмежно кохаємо та пишаємось!", - замилували вітаннями батьки іменинника.
Своєю чергою, під публікацією підписники та зірки також розділили щасливу мить родини. І у коментарях залишили свої щирі побажання Дані.
- "Ааа! Як так. Кайф. Вітаю" – Джамала
- Такий дорослий і класний син. Вітаю всю родину
- Як швидко час плине. Вітаю батьків із Днем народження сина
- Мирного неба і здоров'я. Торт дуже оригінальний
Нагадаємо, сьогодні 7 жовтня свій день народження також святкує дружина соліста гурту "ТІК" Віктора Бронюка. Співак показав рідкісні фото з коханою та публічно звернувся до неї.
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