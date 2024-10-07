Монатік з дружиною показали, як оригінально привітали сина з 9-річчям: "Важливий для нас день"

Старший син виконавця MONATIK і його дружини Ірини Монатік святкує день народження.

Сьогодні, 7 жовтня, Данилові виповнилося 9 років. У своєму фотоблогу Ірина присвятила імениннику допис і від імені свого та чоловіка привітала їхнього сина з особливим святом. До того ж кохана співака показала оригінальний сюрприз, який вони вручили Дані. Так, хлопець отримав оригінальний торт, задекорований персонажами зі світу Marvel.

"Надзвичайно важливий день для нас з Дмитром Монатіком. Дані 9 років. Безмежно кохаємо та пишаємось!", - замилували вітаннями батьки іменинника.

Син Дмитра Монатіка святкує 9-річчя / Фото: instagram.com/irinamonatik

Своєю чергою, під публікацією підписники та зірки також розділили щасливу мить родини. І у коментарях залишили свої щирі побажання Дані.

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Нагадаємо, сьогодні 7 жовтня свій день народження також святкує дружина соліста гурту "ТІК" Віктора Бронюка. Співак показав рідкісні фото з коханою та публічно звернувся до неї.

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