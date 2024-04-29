MONATIK з "ТНМК", OTOY та іншими артистами вигадав оригінальний спосіб, як допомогти ЗСУ

Український співак MONATIK об'єднався з гуртом "ТНМК", репером OTOY, виконавцями Мішею Правильним та Богданом Купером, аби допомогти військовим.

Так, артисти взяли участь у благодійному концерті "Нашебачення". Мета заходу – зібрати кошти на допомогу українським захисникам. Зокрема, під час концерту відбувався збір на FPV-дрони для "Азову" і 3-ї окремої штурмової бригади.

У рамках співпраці музиканти представили на шоу "Нашебачення" неочікувану новинку. Артисти виконали трек, який отримав назву "Спешл". Прем'єра спільної композиції відбулася на концерті "Нашебачення", а нині ж вона доступна на інших майданчиках.

MONATIK, "ТНМК", OTOY, Міша Правильний та Богдан Купер

"Мені дуже імпонує творчість цих артистів. Щиро вважаю OTOY, Мішу та Богдана - надзвичайно глибокими та сильними поетами сучасності. "ТНМК" - це взагалі легенди. Я ріс на їхній музиці і для мене велика честь, що їм сподобалася ідея взяти участь в спільній колаборації. Всі вони є авторами і пишуть дуже потужні тексти, вірші. Мені дуже хотілося б, щоб в Україні створювалося та множилося сучасне українське мистецтво", - висловився про їхні співпрацю Дмитро Монатік.

Нагадаємо, нещодавно співачці Наді Дорофєєвій творчість допомогла зібрати кошти на допомогу Україні. Артистка разом з блогером Мішею Лебігою запрем'єрила на Twitch новий трек "А я все плакала". Завдяки цьому артистка зібрала понад 5 мільйонів гривень на допомогу постраждалим внаслідок обстрілу Чернігова, а також на дрони для захисників.

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