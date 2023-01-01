MONATIK зачарував кавером на легендарну українську пісню "Цвіте терен": "Це чистий кайф"

У одному з куплетів музикант додав рядки з новорічним привітанням.

Співак MONATIK зачарував фанів своїм виконанням української народної пісні "Цвіте терен, цвіте терен".

Артист об'єднав ліричну українську пісню зі стилем та мелодією пісні King of sorrow британського гурту Sade. Виконавець представив свій ритмічний кавер на відому композицію в новорічному ефірі програми "Тихий вечір з Оленою Кравець". Уривком зі свого виступу поділився на своїй сторінці в Instagram.

У одному з куплетів MONATIK у віршованій формі привітав усіх українців з новорічними святами та побажав нам миру.

Шанувальникам Дмитра дуже сподобалася така версія пісні. У коментарях під відео фани написали, що таке виконання викликає у них мурашки та захват.

Насолода від прослуховування, чистий кайф!

Неперевершено!

Мурашки по шкірі! Неймовірно!

Нагадаємо, нещодавно MONATIK представив нову пісню "Інь-Янь"зі співачкою ROXOLANA, яка стала саундтреком до фільму "Сусідка", враженнями про який сайт ТСН.ua вже встиг поділитися із читачами.

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