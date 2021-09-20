MONATIK зачарував ніжним відео з відпустки в Чорногорії з дружиною

Співак з Іриною насолоджуються неймовірними краєвидами.
Український співак та креатор MONATIK вирушив разом зі своєю дружиною Іриною у відпуску до Чорногорії.
Так, на своїй сторінці в Instagram артист показав, як він з Іриною проводить час. Подружжя прогулюються мальовничими вулицями Чорногорії та діляться різними фото та відео.
"Ми з Дмитром приємно здивовані. Така гарна природа, усміхнені люди, ніхто нікуди не поспішає, цілковите JOMO", - поділилась своїми враженням Ірина.
А от Дмитро вирішив окрім фото опублікувати й відео. Артист стоїть на балконі та милується неймовірним краєвидом.
"Ось вони, прорізаються промені через хмари", - поетично підписав допис артист.
Нагадаємо, нещодавно MONATIK у прямому ефірі шоу "Танці з зірками" довів Lida Lee до сліз. Він зв'язався зі своєю експідопічною відеоз'язком прямо з Чорногорії.