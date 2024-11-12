MONATIK заговорив про стать третьої дитини і розсекретив, коли його дружина народжуватиме

Також артист розповів, як сини відреагували на майбутнє поповнення в родині.

Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, та його дружина Ірина незабаром втретє стануть батьками.

Поки ж виконавець ділиться подробицями вагітності коханої. Артист у програмі "ЖВЛ представляє" говорить, що народження дитини – це новий етап та досвід.

"Для мене народження дітей – це новий етап в житті. Ти доросліший, це новий досвід, це нове життя, яка дарує тобі теж нове життя щоразу", - ділиться виконавець.

MONATIK з вагітною втретє дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Кохана Дмитра Монатіка народжуватиме з тижня на тиждень. Подружжя вже знає стать майбутньої дитини. Гендер-паті закохані не влаштовували. Поки що MONATIK тримає в секреті, хто в них із коханою народиться – хлопчик чи дівчинка.

"Я не те, що проти гендер-паті. Це круто, це класно, коли люди збираються, отримують такі емоції. Ми не відчули, що нам це необхідно. Прийшли і разом дізналися", - поділився артист.

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/irishamonatik

Подружжя вже виховує двох синів. Виконавець говорить, що старший Данило радісно відреагував на майбутнє поповнення в родині, а от Платон засмутився. За словами MONATIK, хлопчик тішився, що він – наймолодший в сім'ї, але незабаром це зміниться. Однак подружжя говорило з сином і пояснювало, що бути середнім – це теж неабияк круто.

"Даня дуже зрадів, Платон трішечки засмутився, бо йому подобалося бути наймолодшим у сім'ї. Тепер він розуміє, що він не наймолодший. Але ми пояснили, що це дуже круто бути другим. А потім він такий: "Я так очікую, коли вже". Пацани очікують", - поділився артист.

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, тим часом співак Позитив разом із дружиною Юлією Сахневич таємно влаштував гендер-паті. Також артист розсекретив, коли його кохана народжуватиме.

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