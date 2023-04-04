MONATIK захопив українськомовною версією свого хіта "Каждый раз": "Мурахи всю пісню"

Український співак MONATIK потішив своїх прихильників приємною новинкою. Виконавець переклав українською свій російськомовний хіт "Каждый раз", який тепер має назву "Кожний раз".

Зазначимо, композицію артист випустив ще 2019 року, вона увійшла до альбому "LOVE IT ритм". Коли Росія напала на Україну, MONATIK відмовився від усього російського, а свої хіти перекладає тепер українською.

"Після того, як невимовно злий та навіжений сусід нашої країни зламав та затопив все навколо, MONATIK вирішив зробити ремонт своїх композицій та перевипустити легендарні пісні рідною українською мовою. Першою з них стала - "Кожний раз", - йдеться в описі до пісні.

У коментарях прихильники музиканта були приємно здивовані. Користувачам сподобалася українськомовна версія пісні, і вони просять чимскоріше перекласти й інші треки.

Прослухала декілька разів і здається вже, що так і було від самого початку. Браво! Прекрасна пісня отримала нове дихання

Це неймовірно почути цю пісню українською! Продовжуйте так у цьому дусі!

Мурахи всю пісню! Це неймовірно!

Нагадаємо, раніше MONATIK публікував відео, де намагається перекласти трек "УВЛИУВТ". Артист показав, як йому вдається подарувати композиціям нове дихання.

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