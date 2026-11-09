MONATIK заговорив про виїзд родини з Києва за кордон та зізнався, що найбільше його турбує

Дмитро Монатік з дружиною та синами / © instagram.com/monatik_official

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Український співак Дмитро Монатік відверто розповів про непрості роздуми, які нині не полишають його родину.

Артист зізнався, що разом із дружиною обговорює безпеку дітей у столиці. Ситуація в Києві дедалі більше нагадує йому те, що переживають мешканці прифронтових міст. Виконавець не приховує батьківського занепокоєння. Водночас він наголошує, що його сім’я дуже любить столицю. Тож думки про можливий переїзд даються їм непросто.

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«Я, як батько, дуже сильно переживаю з приводу дітей сьогодні в Києві. Ми розмовляємо, ми думаємо, ми надіємось на щось, на якісь покращення. Я не знаю, будуть вони чи ні. В нас безліч думок. В нас постійно і суперечки самими собою», — поділився Монатік у «Турі зірками».

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Дмитро Монатік з дружиною та синами / © instagram.com/irishamonatik

За словами співака, під час гастролей Україною він мав змогу побачити, як живуть люди в Запоріжжі, Дніпрі та Сумах. Раніше подібні випробування здавалися віддаленими від столиці, однак тепер Київ також переживає складний період. Саме тому артист дедалі гостріше замислюється над тим, наскільки комфортно й безпечно його дітям залишатися в місті.

«Ми обожнюємо Київ. Кращого міста, ну, я не знаю, це наше місто, місто моєї сім’ї, кожного з нас. Але дітям тут надзвичайно складно. Надзвичайно. Це не для дітей на сьогодні», — наголосив виконавець.

Дмитро Монатік з дружиною та синами / © instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, нещодавно на «Голосі країни-14» дует сестер змусив MONATIK піднятися на сцену та заспівати з ними в унісон.

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