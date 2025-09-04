- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
MONATIK захопив музичним трейлером альбому і заінтригував неочікуваними дуетами
Також артист розсекретив, коли відбудеться прем'єра завершальної частини його платівки.
Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, захопив музичним трейлером четвертого сольного альбому і заінтригував неочікуваними дуетами.
Так, артист продовжує представляти платівку "Вічно танцююча людина", над якою працював протягом шести років. Виконавець вже презентував три частини альбому, лишається лише четверта – завершальна. Ця прем'єра запланована на 9 вересня.
Нині ж артист представив музичний трейлер, в якому анонсує свої колаборації з артистами на майбутній платівці. Серед музичних дуетів MONATIK в альбомі: Надя Дорофєєва, KOLA, Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, Аліна Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It та KAZKA.
"Разом із командою ми хотіли підійти до презентації платівки так, як любимо найбільше — концептуально і з душею. Коли дизайнер презентує нову колекцію — він знімає ролик. Коли режисер готує фільм — інтригує трейлером. А я сьогодні запрошую вас у подорож "В.Т.Л." і показую музичний трейлер альбому. У ньому головні герої —ком'юніті, що надихає: друзі, артисти, з якими ми створили дуети, і всі, хто підтримав цю подорож. Дякую, що стали невід'ємною її частиною", - коментує співак.
Нагадаємо, нещодавно артистка Тоня Матвієнко представила нову пісню "Блискавка". Також виконавиця презентувала кліп, в якому зачарувала своїми палкими почуттями з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном.