MONATIK захопив музичним трейлером альбому і заінтригував неочікуваними дуетами

Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, захопив музичним трейлером четвертого сольного альбому і заінтригував неочікуваними дуетами.

Так, артист продовжує представляти платівку "Вічно танцююча людина", над якою працював протягом шести років. Виконавець вже презентував три частини альбому, лишається лише четверта – завершальна. Ця прем'єра запланована на 9 вересня.

Нині ж артист представив музичний трейлер, в якому анонсує свої колаборації з артистами на майбутній платівці. Серед музичних дуетів MONATIK в альбомі: Надя Дорофєєва, KOLA, Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, Аліна Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It та KAZKA.

"Разом із командою ми хотіли підійти до презентації платівки так, як любимо найбільше — концептуально і з душею. Коли дизайнер презентує нову колекцію — він знімає ролик. Коли режисер готує фільм — інтригує трейлером. А я сьогодні запрошую вас у подорож "В.Т.Л." і показую музичний трейлер альбому. У ньому головні герої —ком'юніті, що надихає: друзі, артисти, з якими ми створили дуети, і всі, хто підтримав цю подорож. Дякую, що стали невід'ємною її частиною", - коментує співак.

