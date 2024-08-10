MONATIK замилував фото з вагітною дружиною та привітав її з особливим святом

Артист адресував обраниці теплі слова.
Український мультиартист Дмитро Монатік, він же MONATIK, повідомив про важливе свято в його родині. Дружина виконавця святкує день народження.
З нагоди важливої дати артист присвятив коханій допис в Instagram. MONATIK опублікував ніжне чорно-біле фото з дружиною, яка чекає на народження третьої дитини. Також артист адресував Ірині теплі слова з привітаннями та побажаннями. Співак подякував обраниці за кожну мить поруч та зазначив, що вона – його життя.
"З днем народження! Дякую тобі за кожен день, за кожну ніч. Ти — все моє життя", - написав виконавець.
Окрім того, MONATIK написав адресував дружині вірша, в якому висловив свої почуття.
Не біжи так швидко, зачекай…
Ти завжди чистіша від води.
Якщо так, то випити дай.
Небо ти до неї відведи…
Якщо так, то що я без води?
Я пустеля, що стелю вивчає.
Швидший вітру я, та швидша ти.
Швидше ти збудуєш всі мости.
Швидше за тобою буду йти…
Швидше я від болю буду йти.
Там буде полум'я.
Лише твоє ім'я.
Вічно під шкірою.
Ти швидка, але невтомний я.
Коли так…
Коли так, то ти швидка моя.
І навіть якщо небо розбилось,
І сліди всі замело снігом,
Якщо час посміє твоє ім'я загубити…
(Час не зможе стерти твоє ім'я)
І навіть якщо земля згасає
І на ній ні душі вже немає,
Я тебе не забуду.
Я тебе знайду.
Я тебе дожену і буду любити.
Я тебе знайду і буду любити.
Вічно
Нагадаємо, нещодавно MONATIK оголосив важливу новину. Дружина виконавця чекає на народження третьої дитини.
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