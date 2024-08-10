MONATIK замилував фото з вагітною дружиною та привітав її з особливим святом

Український мультиартист Дмитро Монатік, він же MONATIK, повідомив про важливе свято в його родині. Дружина виконавця святкує день народження.

З нагоди важливої дати артист присвятив коханій допис в Instagram. MONATIK опублікував ніжне чорно-біле фото з дружиною, яка чекає на народження третьої дитини. Також артист адресував Ірині теплі слова з привітаннями та побажаннями. Співак подякував обраниці за кожну мить поруч та зазначив, що вона – його життя.

"З днем народження! Дякую тобі за кожен день, за кожну ніч. Ти — все моє життя", - написав виконавець.

MONATIK з дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Окрім того, MONATIK написав адресував дружині вірша, в якому висловив свої почуття.

Не біжи так швидко, зачекай…

Ти завжди чистіша від води.

Якщо так, то випити дай.

Небо ти до неї відведи…

Якщо так, то що я без води?

Я пустеля, що стелю вивчає.

Швидший вітру я, та швидша ти.

Швидше ти збудуєш всі мости.

Швидше за тобою буду йти…

Швидше я від болю буду йти.

Там буде полум'я.

Лише твоє ім'я.

Вічно під шкірою.

Ти швидка, але невтомний я.

Коли так…

Коли так, то ти швидка моя.

І навіть якщо небо розбилось,

І сліди всі замело снігом,

Якщо час посміє твоє ім'я загубити…

(Час не зможе стерти твоє ім'я)

І навіть якщо земля згасає

І на ній ні душі вже немає,

Я тебе не забуду.

Я тебе знайду.

Я тебе дожену і буду любити.

Я тебе знайду і буду любити.

Вічно

Нагадаємо, нещодавно MONATIK оголосив важливу новину. Дружина виконавця чекає на народження третьої дитини.

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