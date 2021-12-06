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MONATIK замилував рідкісним кумедним фото з дружиною та підрослими синами

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MONATIK замилував рідкісним кумедним фото з дружиною та підрослими синами

MONATIK з дружиною та дітьми / instagram.com/monatik_official

Артист показав смішне селфі у ліфті.

Український артист та продюсер Дмитро Монатік, він же MONATIK, лише цього року вперше показав фанатам своїх синів.

Співак оберігає родину і не надто часто тішить прихильників знімками з нащадками. Втім, цього разу знаменитість оприлюднив миле селфі з коханою Іриною та Данилом і Платоном. На знімку, який виконавець запостив у своєму Instagram, зіркова родина позувала у ліфті, кумедно гримасуючи.

MONATIK з дружиною та дітьми / © instagram.com/monatik_official
MONATIK з дружиною та дітьми / instagram.com/monatik_official

"Ми їдемо-їдемо-їдемо у  новий тиждень! Ми створюватимемо, творитимемо, мріятимемо і майбутнє робитимемо щасливим, яскравим, цікавим. І на цьому крапка. Усім прекрасного дня!" – написав зірка.

У відповідь юзери написали низку теплих повідомлень. Зокрема, фанати зазначили, що Даня і Платон – копії батька.

  • Малі – копія ти
  • Прекрасна сім'я
  • Найкращі
  • Красунчики

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