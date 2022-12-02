Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

MONATIK запрем'єрив ритмічний кавер на пісню легендарного Миколи Мозгового "Дивна ніч"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
MONATIK запрем'єрив ритмічний кавер на пісню легендарного Миколи Мозгового "Дивна ніч"

MONATIK / Фото: пресслужба MONATIK

Співак представив офіційне lyric video.

Мультиартист Дмитро Монатік (MONATIK) представив шанувальникам ритмічний кавер на пісню "Дивна ніч" легендарного естрадного співака Миколи Мозгового.

Музичну композицію виконавець хотів запрем'єрити ще до початку повномасштабної війни, однак прем'єру довелося перенести. Офіційне lyric video з'явилося на YouTube-каналі артиста.

"Ця пісня - жест шани до творчості легенди української музики Миколи Мозгового. Варто відзначити, що її прем'єра мала відбутися ще до повномасштабної війни в Україні на "Вечорі пам'яті Миколи Мозгового", для якого MONATIK ексклюзивно розроблював даний оммаж (своє прочитання, вираз уваги до класика)", - йдеться у релізі треку.

Раніше шанувальники Монатіка вже могли чути Live-версію кавера під час благодійних концертів, а також у соцмережах Дмитра. Вперше трек зазвучав під час виступу співака у київському метрополітені ще у липні, однак зараз Монатік представив вже дороблену версію "Дивної ночі". 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
365
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація