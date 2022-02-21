MONATIK заради кліпу на трек з ROXOLANA кардинально змінив зачіску

Артисти зняли відео на дуетну композицію "Інь-Янь".

Співак Дмитро Монатік та учасниця "Голосу країни" і фіналістка нацвідбору "Євробачення-2022"- ROXOLANA заспівали дуетом. Днями вони разом зняли кліп на пісню "Інь-Янь".

Вона ж стала саундтреком до романтичної комедії "Сусідка" виробництва кінокомпанії "F Films", яка вийде на екрани кінотеатрів країни вже в березні цього року.

У відео Монатік з'явиться у чорному костюмі із червоною брошкою у формі серця на грудях, Роксолана – у білому.

MONATIK та ROXOLANA заспівали дуетом: разом вони зняли кліп на пісню "Інь-Янь"

"Можливо здається, що вона така мінорна, але насправді вона дуже оптимістична, якщо прислухатись. Це про такий момент, коли ти вже втрачаєш віру в кохання між людьми, тому що вони багато вже шрамів залишили на душі і ти вже такий остерігаєшся і завжди ходиш краєм", - розповів про трек Дмитро.

Артист зізнався, що тримав пісню в голові майже два роки й спочатку планував, що вона буде винятково жіночою. Але сталося зовсім інакше.

"Діма мені написав, що у нього є класна ідея, але у нього немає часу до неї добратися, але скоро з'явиться і як я дивлюсь на зустріч", - пригадала розмову з Монатіком Роксолана.

Записати дует із автором хітів і мультиартистом Дмитром Монатіком дівчина мріяла вже давно. Однак навіть не могла здогадатися, що відбудеться це так скоро.

"Коли Роксі прийшла, ми спробували перші акорди, вона почала співати і це відбувається моментально, ти розумієш: "О! Я знайшов свій Янь, Янь знайшов свій Інь, тут буде гармонія в цій пісні", - пояснив співак.

Новий кліп буде чорно-білим. І це для того, щоб глядачі могли зосередитися винятково на емоціях і змісті. Крім цього вразить і незвична хореографія. Пісня "Інь-Янь" – стала саундтреком до романтичної комедії "Сусідка" у головній ролі із Ксенією Мішиною.

Прем'єра стрічки на широких екранах відбудеться за декілька тижнів, на початку березня. А сам кліп з'явиться у Мережі 25 березня.

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