MONATIK зібрав аншлаг на Таймс-сквер у Нью-Йорку: артист вперше вивів маленьких синів на сцену

Саме так завершився третій масштабний тур MONATIK Америкою.

Український мультиартист та креатор MONATIK зібрав з аншлагом повну залу на Таймс-сквер – у самому епіцентрі Нью-Йорка.

Саме так завершився третій масштабний тур виконавця Сполученими Штатами Америки. Шанувальники з Маямі, Чикаго, Лос-Анджелеса, Сіетла, Атланти, Г'юстона та Нью-Йорка три роки чекали на зустріч зі своїм улюбленим музикантом і в кожному Штаті зустрічали команду неймовірними оваціями. Повністю заповнений концертний зал на Таймс-сквер, в унісон, з першої пісні співав улюблені хіти MONATIK "Каждый раз", "Зажигать/JoMo", "Кружит", "LOVE IT ритм", "Сильно" та багато інших.

У рамках двогодинного шоу MONATIK у Нью-Йорку шанувальники змогли насолодитися найвищим рівнем хореографічних постановок, хітами, які люблять мільйони шанувальників по всьому світу, приголомшливими костюмами від FROLOV та атмосферою міста Ритму, яке відтворив MONATIK.

Вперше на сцену вийшли й сини артиста, які були з Дмитром та Іриною у JOMO USA Tour 2022. Діти приєдналися до тата на сцені після того, як його покликали на біс.

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"Дякую від душі! Це було так голосно! Так яскраво! Ми по-справжньому засяяли, а Даня та Платон уперше побачили шановну аудиторію зі сцени. Загалом це був незабутній тур! Дякую всім і особисто кожному, хто відвідав JoMo і разом з нами створював ці безцінні емоції! Щиро сподіваємося, що незабаром побачимося знову, щасливі, та здорові!" – поділився враженнями MONATIK.

Поряд із висококласними танцювальними номерами, виступ MONATIK був наповнений також і душевними моментами. Так, під одну з найзворушливіших композицій "Сильно", одній з учасниць колективу освідчилися.

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