Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

MONATIK зізнався, що разом з дружиною планує третю дитину

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
Перегляди
397
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
MONATIK зізнався, що разом з дружиною планує третю дитину

MONATIK з дружиною / Фото: instagram.com/irinamonatik

Артист разом з Іриною мріє про донечку.

Відомий український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, поділився, що вони з дружиною Іриною Монатік мріють про чимскоріше поповнення в родині.

Співак вже раніше розповідав про свої бажання третього малюка. Так, родина Монатіків хоче, щоб це була дівчинка. Однак, за словами самого співака, вони не засмутяться, якщо народиться хлопчик. На запитання, чи співак лише мріє про дитину чи діє, він запевнив, що разом з дружиною вони активно працюють над своєю метою.

"Це було б дуже шикарно мати донечку. Ми мріємо про це з Іриною разом. Але якщо буде хлопчик, то ми теж будемо раді. Ви хочете запитати чи ми працюємо над цим? Я ж вам сказав, що свої мрії треба перетворювати в цілі", - заінтригував 37-річний артист у програмі "Сніданок з 1+1".

MONATIK з дружиною та синами / © instagram.com/monatik_official
MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

Наразі Дмитро та Ірина Монатіки виховують двох синів – 8-річного Данила та 5-річного Платона.

Нагадаємо, нещодавно музикант Дмитро Монатік розповів про часті подарунки, якими дивує свою дружину Ірину. Зокрема, найдорожчим з них виявився сюрприз за 2,5 мільйона гривень.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
397
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація