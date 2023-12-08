MONATIK зізнався, що разом з дружиною планує третю дитину

Відомий український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, поділився, що вони з дружиною Іриною Монатік мріють про чимскоріше поповнення в родині.

Співак вже раніше розповідав про свої бажання третього малюка. Так, родина Монатіків хоче, щоб це була дівчинка. Однак, за словами самого співака, вони не засмутяться, якщо народиться хлопчик. На запитання, чи співак лише мріє про дитину чи діє, він запевнив, що разом з дружиною вони активно працюють над своєю метою.

"Це було б дуже шикарно мати донечку. Ми мріємо про це з Іриною разом. Але якщо буде хлопчик, то ми теж будемо раді. Ви хочете запитати чи ми працюємо над цим? Я ж вам сказав, що свої мрії треба перетворювати в цілі", - заінтригував 37-річний артист у програмі "Сніданок з 1+1".

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

Наразі Дмитро та Ірина Монатіки виховують двох синів – 8-річного Данила та 5-річного Платона.

Нагадаємо, нещодавно музикант Дмитро Монатік розповів про часті подарунки, якими дивує свою дружину Ірину. Зокрема, найдорожчим з них виявився сюрприз за 2,5 мільйона гривень.

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