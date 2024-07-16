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MONATIK зізнався, скільки заробив на весіллі, яке вів Галкін, та куди спрямував кругленьку суму

MONATIK зізнався, скільки заробив на весіллі, яке вів Галкін, та куди спрямував кругленьку суму

MONATIK

Артист всі кошти з туру переказав на потреби ЗСУ й постраждалим від війни.

Український артист MONATIK, який нещодавно виступив на українському весіллі разом з Максимом Галкіним, розповів про свій заробіток.

У своєму фотоблогу виконавець повідомив про завершення благодійного туру США, Канадою та Європою. І підсумовуючи додав, що окрім запланованих концертів, також взяв участь у приватному заході, щоб примножити кошти для українських бійців. Як повідомляє MONATIK, за благодійні літні концерти у різних країнах йому вдалося назбирати 90 500 доларів, які підуть на ЗСУ і постраждалим від війни українцям. Зокрема, за виступ на нашумілому весіллі зірка приніс українській армії 20 тис. євро.

MONATIK з командою під час благодійного туру / © instagram.com/monatik_official
MONATIK з командою під час благодійного туру / Фото: instagram.com/monatik_official

"Звітую більш детально: концерти у США та Канаді принесли нам 59 500 доларів. Також завдяки виступу на приватному заході я додав ще 20 000 доларів. Ще 10 000 євро приніс нам виступ на Кіпрі! Також наша команда ще чекає на завершення розіграшу картини "Кохання космічних масштабів", яку я створив в галереї Нью-Йорка. Таким чином, під час цього виїзду команди в тур по США та Канаді, а також виступів у Європі, нам вдалося зібрати 90 500 доларів (79 500 доларів і 10 000 євро)", - відзвітував Дмитро, подякувавши всім небайдужим фанам за підтримку.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилося відео, як співак MONATIK і шоумен Максим Галкін порозважали гостей українських молодят на весіллі в Італії. Зокрема, російський гуморист співав і говорив українською мовою.

Максим Галкін порозважав українських молодят на весіллі в Італії

Максим Галкін порозважав українських молодят на весіллі в Італії

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