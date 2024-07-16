MONATIK зізнався, скільки заробив на весіллі, яке вів Галкін, та куди спрямував кругленьку суму

Український артист MONATIK, який нещодавно виступив на українському весіллі разом з Максимом Галкіним, розповів про свій заробіток.

У своєму фотоблогу виконавець повідомив про завершення благодійного туру США, Канадою та Європою. І підсумовуючи додав, що окрім запланованих концертів, також взяв участь у приватному заході, щоб примножити кошти для українських бійців. Як повідомляє MONATIK, за благодійні літні концерти у різних країнах йому вдалося назбирати 90 500 доларів, які підуть на ЗСУ і постраждалим від війни українцям. Зокрема, за виступ на нашумілому весіллі зірка приніс українській армії 20 тис. євро.

MONATIK з командою під час благодійного туру / Фото: instagram.com/monatik_official

"Звітую більш детально: концерти у США та Канаді принесли нам 59 500 доларів. Також завдяки виступу на приватному заході я додав ще 20 000 доларів. Ще 10 000 євро приніс нам виступ на Кіпрі! Також наша команда ще чекає на завершення розіграшу картини "Кохання космічних масштабів", яку я створив в галереї Нью-Йорка. Таким чином, під час цього виїзду команди в тур по США та Канаді, а також виступів у Європі, нам вдалося зібрати 90 500 доларів (79 500 доларів і 10 000 євро)", - відзвітував Дмитро, подякувавши всім небайдужим фанам за підтримку.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилося відео, як співак MONATIK і шоумен Максим Галкін порозважали гостей українських молодят на весіллі в Італії. Зокрема, російський гуморист співав і говорив українською мовою.

Максим Галкін порозважав українських молодят на весіллі в Італії

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