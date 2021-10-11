MONATIK зустріне 2022 рік у Маямі та влаштує ефектне шоу на Таймс-Сквер

MONATIK зустріне 2022 рік у Маямі та влаштує ефектне шоу на Таймс-Сквер

Артист готується до масштабного туру Америкою.

Український мультиартист MONATIK оголосив про третій концертний тур США.

Гастролі розпочнуться вже на початку 2022 року. Так, у розкладі концертів зірки на січень Маямі, Атланта, Г'юстон, Лос-Анджелес, Сіетл, Чикаго і Нью-Йорк.

пресслужба MONATIK

Рівно два роки тому шанувальники зі Штатів вже відчули цю потужну, стильну, яскраву енергетику від зустрічі з улюбленим артистом. Це були незабутні шоу, які відбулися з аншлагами - всі квитки розліталися задовго до самого концерту.

пресслужба MONATIK

Команда артиста оголосила новину про те, що від 2022 року ще більше глядачів в різних куточках США зможуть насолодитися виступом улюбленого артиста.

пресслужба MONATIK

Сценічний продакшн live-performance MONATIK, танцювальні постановки, найвищий рівень унікального, сучасного студійного саунд-звучання - всі ці основні складові, які чекають зустрічі з гостями вечора.

пресслужба MONATIK

MONATIK: JOMO USA TOUR 2022 一 це історії улюблених пісень мільйонів слухачів по всьому світу з усіх альбомів, які оживають на сцені. Це єднання тисяч людей з відкритими серцями в одному ритмі, з великою любов'ю.

пресслужба MONATIK

Стало відомо, що стартує тур MONATIK Америкою в новорічну ніч у Маямі, а продовжиться в Атланті і Г'юстоні. Також артист відвідає мекку арт-мистецтва - Лос-Анджелес, де минулого разу став єдиним артистом з СНД, запрошеним особисто до офісу Apple Music. Після сольних шоу в Сіетлі і Чикаго, MONATIK вирушить до Нью-Йорка, де завершить тур по США масштабним шоу на Таймс-Сквер.

пресслужба MONATIK

Квитки на шоу MONATIK в Штатах вже є в продажу на офіційному сайті артиста.

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