MONATIK звернувся до росіян: "Почуйте правду – це не спасіння, це війна"

Артист закликав російських фанів не мовчати.

Український співак Дмитро Монатік записав звернення до своїх прихильників у Росії та Білорусі.

Виконавець наголосив, що те, що відбувається в Україні справжня війна, а не рятувальна операція, як це підносять на російському ТБ:

"Ми вже котрий день намагаємося достукатися, молимо нас почути, багато хто робить вигляд, що чути не хочуть. Багато хто чує, але робить вигляд, що не чує, багато чують, але не вірить. Ну як можна не вірити, коли ці вибухи, які зараз відбуваються в Україні, вони такі голосні, що їх чує весь світ. Я звертаюся до людей у Росії, до людей у Білорусі. Почуйте будь ласка правду. Це не спасіння, це війна. Весь світ кричить про те, що російська влада перетнула територію України. Перетнула кордони і з війною зараз вогнем, вибухами, кулями розриває її на частини. Це не спасіння. Це справжнє знищення. Година українця зараз триває як день. День триває як рік. Це так боляче", - сказав Монатік.

Співак додав, що розуміє, що ведеться серйозна інформаційна війна, але просить почути українців, які намагаються донести правду:

"Світ руйнується на частини. Я розумію, що йде дуже велика інформаційна війна. Ви можете абсолютно інакше думати, але почуйте нас, людей, українців. Це війна. І зараз гинуть наші мирні мешканці, руйнуються чудові рідні міста. Це не те, що не по-братськи, це не по-людьски. Я бачу багато людей, які на свій страх і ризик у Росії, Білорусі бояться висловлюватися але роблять це", - зазначив Дмитро.

Монатік подякував тим росіянам, які попри залякування, не мовчать, і говорять правду:

"Я вірю, що люди, які сьогодні говорять правду, можуть змінити світ, можуть принести цей мир. Можуть зупинити цю війну. Давайте разом намитимемося цю непотрібну війну у чудовій країні Україні зупинити", - закликав Дмитро.

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