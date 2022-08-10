MONATIK зворушливо привітав дружину з днем народження та показав архівні сімейні кадри

Сьогодні, 10 серпня, день народження святкує дружина мультиартиста Дмитра Монатіка, його права рука Ірина.

З цієї нагоди Дмитро Монатік присвятив коханій зворушливий пост в Instagram.

Дмитро процитував фрагмент зі своєї пісні "Ресницы безопасности" і поділився з шанувальниками спільними архівними кадрами, на яких зображений разом з дружиною Іриною:

"Кохаю тебе щомиті все більше. Дякую за кожен день, в якому є для кого жити і щоранку мріяти прокидатись поруч. З днем народження тебе, моя левиця. Вірю, що наступне свято відсвяткуємо так, як любили: разом, всією сім'єю, поруч з рідними друзями. Ось побачиш", - написав Дмитро.

Дмитро та Ірина Монатік / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро та Ірина Монатік / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро та Ірина Монатік / Фото: instagram.com/monatik_official

Своєю чергою, до привітань долучився й кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв. "Кохання на ціле життя", - побажав зірковому подружжю Бадоєв.

Дмитро та Ірина Монатік / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро та Ірина Монатік / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро та Ірина Монатік / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро та Ірина Монатік / Фото: instagram.com/monatik_official

Шанувальники адресували іменинниці також добрі вітальні слова: "Найщиріші побажання найчарівнішій музі Дмитра. Нехай нескінченне кохання дарує щастя", "Найкраще зізнання в пісні. Кохання вам на все життя", "з днем народження прекрасну Ірину".

Читайте також: