MONATIK повернувся до України і дав концерт у київському метро на "Майдані Незалежності"

Співак Дмитро Монатік повернувся до України та дав концерт у столичному метрополітені на станції "Майдан Незалежності".

Це перший виступ Дмитра Монатіка в Україні з моменту повернення співака на Батьківщину - повномасштабна війна застала артиста за кордоном.

Біля метро зібралася величезна черга і все задля того, аби послухати улюбленого виконавця. Серед запрошених - військові, медики, волонтери та знайомі артиста, йдеться у сюжеті ТСН.

Дмитро повернувся до Україну трохи більше тижня тому. Повномасштабне вторгнення Росії застало його в Барселоні і весь цей час він виступав на благодійних концертах в Європі.

"Я все це бачив в екрані, весь час дуже переживав, душа різалась навпіл. При в'їзді ми проїжджали через Макарів і це дуже складно. Покусані ракетами будинки, діри… Ти бачиш на власні очі, як твою землю нищать і це дуже складно. Я їхав і просто текли сльози", - поділився Дмитро.

Дмитро в метро: Monatik повернувся до України і дав концерт під землею

Монатік поділився, що зробив, щойно зайшов додому.

"Десь годину або півтори просто розглядав холодильник, бо на ньому дуже багато фото. Багато спогадів. Виявляється, холодильник це носій спогадів. Я думаю так у багатьох людей. Я його з усіх сторін обійшов, все згадав…" – розповів артист.

Монатік поділився, як називає свої концерти. "Хочемо подарувати музично-танцювальну терапію під назвою "АртОборон". А ми ще її так жартома називаємо "Дмитро в метро". Нам потрібно не губити почуття гумору", - зазначив виконавець.

Під час концерту пролунали нові пісні, які Дмитро написав після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Телеверсію концерту вже готують.

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