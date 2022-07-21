MONATIK повернувся до України і дав концерт у київському метро на "Майдані Незалежності"

Співак Дмитро Монатік повернувся до України та дав концерт у столичному метрополітені на станції "Майдан Незалежності".
Це перший виступ Дмитра Монатіка в Україні з моменту повернення співака на Батьківщину - повномасштабна війна застала артиста за кордоном.
Біля метро зібралася величезна черга і все задля того, аби послухати улюбленого виконавця. Серед запрошених - військові, медики, волонтери та знайомі артиста, йдеться у сюжеті ТСН.
Дмитро повернувся до Україну трохи більше тижня тому. Повномасштабне вторгнення Росії застало його в Барселоні і весь цей час він виступав на благодійних концертах в Європі.
"Я все це бачив в екрані, весь час дуже переживав, душа різалась навпіл. При в'їзді ми проїжджали через Макарів і це дуже складно. Покусані ракетами будинки, діри… Ти бачиш на власні очі, як твою землю нищать і це дуже складно. Я їхав і просто текли сльози", - поділився Дмитро.
Монатік поділився, що зробив, щойно зайшов додому.
"Десь годину або півтори просто розглядав холодильник, бо на ньому дуже багато фото. Багато спогадів. Виявляється, холодильник це носій спогадів. Я думаю так у багатьох людей. Я його з усіх сторін обійшов, все згадав…" – розповів артист.
Монатік поділився, як називає свої концерти. "Хочемо подарувати музично-танцювальну терапію під назвою "АртОборон". А ми ще її так жартома називаємо "Дмитро в метро". Нам потрібно не губити почуття гумору", - зазначив виконавець.
Під час концерту пролунали нові пісні, які Дмитро написав після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Телеверсію концерту вже готують.
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