Моніка Беллуччі підтвердила роман з 64-річним режисером "Венздей" Тімом Бертоном

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі поділилася подробицями особистого життя.

Так, зірка нарешті прокоментувала чутки, які ширяться від лютого цього року, про її роман з американським режисером Тімом Бертоном. В інтерв'ю глянцю Elle France Беллуччі підтвердила, що зустрічається з 64-річним Бертоном.

Ба більше, акторка зізналася новому бойфренду у коханні:

"Що я можу сказати… По-перше, я рада, що зустріла цю людину. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються у житті. Я знаю цю людину, я кохаю її, і ось я йду на зустріч із режисером. Починається чергова пригода. Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона", – прокоментувала 58-річна Беллуччі.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Getty Images

Зазначимо, що про роман Моніки Беллуччі і Тіма Бертона заговорили на початку лютого цього року. У ЗМІ з'явилася інформація, що знаменитості зустрічаються вже чотири місяці. Їх не раз бачили разом під час романтичних побачень у Франції. Також вони потрапляли до об'єктивів папараці під час пристрасних поцілунків.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що до Бертона Беллуччі зустрічалася з художником Ніколя Лефевром, з яким розійшлася 2019 року. Також зірка 17 років була заміжня за актором та режисером Венсаном Касселем. Експодружжя має двох доньок.

Тім Бертон протягом 13 років був у шлюбі з акторкою Геленою Бонем-Картер, від якої має двох дітей. Подружжя розлучилося 2014 року.

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