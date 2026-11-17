- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 583
- Час на прочитання
- 2 хв
Моніка Беллуччі показала 16-річну доньку-красуню від Касселя і похизувалася її успіхами в кар’єрі
Леоні Кассель вирішила стати моделлю.
Італійська акторка Моніка Беллуччі показала 16-річну доньку від колишнього чоловіка, французького актора Венсана Касселя, і похизувалася її кар’єрними успіхами.
Раніше лише первістка експодружжя вела публічний спосіб життя. Дева знімалася для глянців і дефілювала подіумами. Тим часом Леоні була в тіні. Та, схоже, молодша донька акторів вирішила піти стопами старшої сестри.
У своєму Instagram Моніка Беллуччі похизувалася досягненнями Леоні. Дівчина стала рекламним обличчям відомого французького дому Roger Vivier, що спеціалізується на створенні люксового взуття, сумок та аксесуарів для жінок.
Моніка Беллуччі вже показала результат фотосету Леоні. Донька акторів приміряла декілька образів. Вона позувала в чорній сукні та сорочці, а лук доповнила сумочкою і чоботями у зебровий принт. Також дівчина приміряла більш елегантний образ — із довгою спідницею та жилеткою.
Моніка Беллуччі не стала підписувати фото з молодшою донькою, але дала зрозуміти, що неабияк пишається кар’єрними досягненнями Леоні, яка робить перші кроки в моделінгу.
Зазначимо, Моніка Беллуччі та Венсан Кассель прожили в шлюбі 17 років. За цей час у акторів народилося дві доньки — Дева та Леоні. Після розлучення, яке відбулося 2013 року, колишні закохані підтримують дружні стосунки.
Нагадаємо, нещодавно український співак Позитив замилував рідкісними фото з підрослою донькою. Марійці незабаром виповниться два рочки.