Моніка Беллуччі та Венсан Кассель / © Associated Press

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Італійська акторка Моніка Беллуччі показала 16-річну доньку від колишнього чоловіка, французького актора Венсана Касселя, і похизувалася її кар’єрними успіхами.

Раніше лише первістка експодружжя вела публічний спосіб життя. Дева знімалася для глянців і дефілювала подіумами. Тим часом Леоні була в тіні. Та, схоже, молодша донька акторів вирішила піти стопами старшої сестри.

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У своєму Instagram Моніка Беллуччі похизувалася досягненнями Леоні. Дівчина стала рекламним обличчям відомого французького дому Roger Vivier, що спеціалізується на створенні люксового взуття, сумок та аксесуарів для жінок.

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Молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Моніка Беллуччі вже показала результат фотосету Леоні. Донька акторів приміряла декілька образів. Вона позувала в чорній сукні та сорочці, а лук доповнила сумочкою і чоботями у зебровий принт. Також дівчина приміряла більш елегантний образ — із довгою спідницею та жилеткою.

Молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Моніка Беллуччі не стала підписувати фото з молодшою донькою, але дала зрозуміти, що неабияк пишається кар’єрними досягненнями Леоні, яка робить перші кроки в моделінгу.

Зазначимо, Моніка Беллуччі та Венсан Кассель прожили в шлюбі 17 років. За цей час у акторів народилося дві доньки — Дева та Леоні. Після розлучення, яке відбулося 2013 року, колишні закохані підтримують дружні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно український співак Позитив замилував рідкісними фото з підрослою донькою. Марійці незабаром виповниться два рочки.

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