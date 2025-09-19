Моніка Беллуччі розірвала стосунки з 67-річним режисером Тімом Бертоном після двох років роману

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / © Associated Press

Італійська акторка Моніка Беллуччі розійшлася з американським режисером Тімом Бертоном після двох років романтичних стосунків.

Пара повідомила про рішення піти різними шляхами в офіційній заяві для інформаційного агентства AFP, пише Yahoo. Колишні не стали розкривати жодних подробиць, але додали, що їхній роман закінчився на мирній ноті.

"З великою повагою та турботою одне до одного Моніка Беллуччі та Тім Бертон вирішили розійтися", — йдеться у повідомленні.

© Associated Press

Моніка Беллуччі та Тім Бертон — що відомо про їхній роман

Історія знайомства Моніки Беллуччі та Тіма Бертона розпочалася понад 17 років тому на Каннському кінофестивалі. Довгий час вони не підтримували контакт, проте режисер завжди залишався під сильним враженням від акторки.

Романтичні стосунки між зірками почалися лише через багато років. У лютому 2023-го їх помітили під час романтичної прогулянки на День всіх закоханих. Вони обіймалися та цілувалися на вулиці, але публічно про свій роман не говорили. Офіційно акторка підтвердила відносини в червні того ж року й ділилася, що їхній тандем надихає обох на творчість.

До слова, під час стосунків Моніка Беллуччі та Тім Бертон разом працювали над кінопроєктом "Бітлджюс Бітлджюс". Режисер очолив створення стрічки, а акторка виконала роль відьми Делорес, продемонструвавши їхню професійну та особисту синергію.

Одним з останніх виходів на публіку зірок у статусі пари відбувся на кінофестивалі Giffoni Film Festival в Італії у липні цього року. Тоді вони не приховували почуттів перед фотографами.