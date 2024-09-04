Моніка Беллуччі вперше прокоментувала роман з 66-річним Бертоном і зізналась, чим він її підкорив

Італійська акторка Моніка Беллуччі вперше прокоментувала роман з американським режисером Тімом Бертоном та зізналась, чим він підкорив її серце.

Артистка перебуває у стосунках з обранцем вже півтора року. Хоч Беллуччі не приховує роман із 66-річним Бертоном, однак не охоче його коментує. Але французькому виданню Madame Figaro знаменитість привідкрила завісу особистого життя. Зокрема, артистка зізналась, чим саме її підкорив режисер.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Моніка Беллуччі говорить, що їй неабияк подобається їхній тандем із Тімом Бертоном. За словами акторки, ці стосунки надихають і її, і режисера ще більше творити. Саме цим знаменитість і підкорив екстравагантний Бертон.

"Я не люблю говорити про своє особисте життя, тому що воно для мене надто важливе. Але я можу сказати, що наші стосунки, безперечно, створюють певну форму співучасті, яка дає життя творчості", - прокоментувала акторка.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Зазначимо, вперше про роман Тіма Бертона та Моніки Беллуччі заговорили в лютому минулого року, а вже у червні артистка підтвердила ці чутки. Пара не приховує, що неабияк захоплена одне одним, та залюбки разом з'являється на публіці.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Наталка Карпа здивувала своїм неочікуваним романом. Артистка зізналась, що свого часу перебувала в стосунках із кримінальним авторитетом.

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