Моніка Беллуччі вперше вийшла у світ з 64-річним коханим, режисером "Венздей" Тімом Бертоном

Між італійською акторкою та моделлю Монікою Беллуччі та американським режисером Тімом Бертоном, схоже, все серйозно.

Так, днями закохані, чутки про роман яких ширяться від лютого цього року, вперше вийшли в світ як пара. Беллуччі та режисер серіалу "Венздей" відвідали прем'єру фільму "Diabolik Chi Sei" у рамках 18-го Римського кінофестивалю.

На червоній доріжці зірки з'явилися, тримаючись за руки, вони обіймалися, цілувалися і не приховували почуттів одне до одного перед папараці.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Для світського заходу Беллуччі обрала стриману сукню-футляр кольору мокрого асфальту, яке доповнила сумочкою в тон вбранню та гарним намистом з діамантами. Тім Бертон був у чорному класичному костюмі і сорочці такого ж кольору.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що вперше Моніку Беллуччі і Тіма Бертона заскочили за пристрасними поцілунками наприкінці лютого цього року у Парижі. У червні цього року італійська зірка розвіяла всі здогадки щодо свого особистого життя і підтвердила, що справді зустрічається з 64-річним відомим режисером Тімом Бертоном.

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