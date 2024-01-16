Моніка Беллуччі вперше за тривалий час з'явилася на публіці з 65-річним коханим Тімом Бертоном

Італійська акторка Моніка Беллуччі вперше за тривалий час з'явилася на публіці зі своїм коханим, американським режисером Тімом Бертоном.

Закохані разом відвідали червоний хідник кінопремії "Еммі", урочиста церемонія якої відбулася у Лос-Анджелесі у ніч проти 16 січня. До слова, у 65-річного режисера була номінація у категорії "Найкраща режисерська робота у комедійному серіалі" за роботу над стрічкою "Венздей", тож Беллуччі прийшла підтримати свого обранця.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Для світського заходу пара обрала схожі вбрання. Тім Бертон прийшов на церемонію у чорному смокінгу та сорочці, а от Моніка Беллуччі одягла чорний костюм та білу сорочку з метеликом.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Знаменитості залюбки позували для папараці, трималися за руки та проводили час разом. Щоправда, давати коментарі щодо своїх стосунків пара відмовилася.

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Associated Press

Зазначимо, вперше про роман між Монікою Беллуччі та Тімом Бертоном заговорили в лютому минулого року. Тоді парочку заскочили за пристрасними поцілунками. Вже в червні того ж року акторка підтвердила, що дійсно перебуває у стосунках із режисером.

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