Моніка Беллуччі вперше заговорила про прочини розриву з Тімом Бертоном після двох років стосунків

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / © Associated Press

Італійська акторка Моніка Беллуччі прокоментувала розрив з американським режисером Тімом Бертоном, з яким перебувала в стосунках протягом двох років.

Знаменитості неабияк здивували, коли почали крутити роман. Однак ці стосунки все ж таки не закінчилися гепі-ендом. Моніка Беллуччі в коментарі італійському Vouge говорить, що їхні шляхи на певний час зійшлися, але врешті вони зрозуміли, що їм краще рухатися окремо. Тим не менш, Моніка Беллуччі з теплотою відгукуються про Тіма Бертона та говорить, що режисер завжди займатиме особливе місце в її серці.

"Є шляхи, які в певний момент перетинаються в подорожі, що триває вічно... Шлях Тіма і мій зустрілися, щоб пройти подорож разом, а потім знову розійтися. Але поки я живу, Тім завжди матиме особливе місце в моєму серці", - прокоментувала артистка.

Тім Бертон та Моніка Беллуччі / © Associated Press

Зазначимо, вперше Моніку Беллуччі та Тіма Бертона запідозрили в романтичних стосунках у лютому 2023 року, коли їх разом заскочили за поцілунками. Лише влітку того ж року акторка офіційно підтвердила їхній роман. Відтоді парочка з'являлася разом на офіційних заходах та не соромилася демонструвати почуття на публіці. Щоправда, не всі вірили в щирість їхнього роману. Деякі були переконані, що парочка таким чином привертає увагу до фільму "Бітлджюс Бітлджюс", режисером якого виступив Тім Бертон, а Моніка Беллуччі зіграла одну з ролей.

