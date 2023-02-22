Моніка Беллуччі закрутила роман з 65-річним Тімом Бертоном – ЗМІ

Схоже, в особистому житті італійської кінозірки Моніки Беллуччі поступово все налагоджується.

Принаймні французьке видання Paris Match стверджує, що модель та акторка почала зустрічатися з відомим кінорежисером Тімом Бертоном.

Так, днями 58-річну Беллуччі заскочили під час романтичного побачення з 64-річним Бертоном. Парочка потрапила в об'єктиви папараці, коли прогулювалася вулицями Парижа.

Подейкують, що закохані разом вже чотири місяці. Як зазначає французька газета, кохання між знаменитостями спалахнуло, коли вони обоє відвідували кінофестиваль імені братів Люм'єр у Ліоні, Франція в жовтні 2022 року.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон на фестивалі братів Люм'єр у 2022 році / Фото: Getty Images

Тім Бертон та Моніка Беллуччі на фестивалі братів Люм'єр у 2022 році / Фото: Associated Press

Зазначимо, що про особисте життя Моніки Беллуччі не було нічого чутно відтоді, як вона 2019 року розірвала стосунки з художником Ніколя Лефевром. До цього Беллуччі 17 років була у шлюбі з режисером та актором Венсаном Касселем, від якого має двох доньок.

Моніка Беллуччі і Венсан Кассель / Фото: Associated Press

Тім Бертон холостяк від 2014 року – коли розлучився з акторкою Геленою Бонем Картер, з якою був у шлюбі 13 років і від якої має двох дітей.

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