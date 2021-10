Моніка Белуччі у сукні з глибоким декольте показала новий колір волосся

Моніка Белуччі / Associated Press

Зірка вирішила змінити імідж.

Відома італійська акторка Моніка Белуччі не часто експериментує зі своїм волоссям.

Та цього разу, акторка кардинально змінила свій імідж. Моніка перефарбувалася у білявку. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, на якому вона позує перед дзеркалом у чорній сукні з глибоким декольте. Свій образ зірка доповнила білим хутряним палантином.

Фото було зроблене під час знімань фільму The girl in the fountain, в якому акторка зіграла роль легендарної шведки Аніти Екберг. Планується, що стрічка буде представлена на Туринському кінофестивалі 30 листопада.

