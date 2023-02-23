Моніку Беллуччі та режисера "Венздей" Тіма Бертона заскочили за пристрасними поцілунками

Парочка зустрічається вже чотири місяці.

Днями Мережу облетіла новина про те, що італійська зірка Моніка Беллуччі та американський режисер Тім Бертон зустрічаються.

Тепер же ці чутки отримали підтвердження у вигляді фото, які оприлюднило видання DailyMail. В об'єктиви папараці закохані потрапили минулого вівторка, 21 лютого, під час прогулянки вулицями Парижа.

Журналістам вдалося зафільмувати пристрасний поцілунок знаменитостей, окрім того Моніка з гордістю йшла під руку зі своїм зірковим обранцем, а він ніжно підтримував її за плечі.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 58-річна Беллуччі та 64-річний Бертон захопилися одне одним після кінофестивалю імені братів Люм'єр у Ліоні, Франція в жовтні 2022 року, у якому обоє брали участь.

Роман між зірками триває вже чотири місяці і вони мають дуже щасливий вигляд разом.

Нагадаємо, що Тім Бертон відомий американський режисер. Його кінороботи відрізняються чорним гумором, готичними елементами. Бертон є режисером таких фільмів, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна лощина", "Велика риба", "Бетмен", "Бетмен повертається", "Аліса в країні чудес", а також нашумілого серіалу "Венздей".

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