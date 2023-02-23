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Моніку Беллуччі та режисера "Венздей" Тіма Бертона заскочили за пристрасними поцілунками

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2660
Час на прочитання
2 хв
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Моніку Беллуччі та режисера "Венздей" Тіма Бертона заскочили за пристрасними поцілунками

Моніка Беллуччі і Тім Бертон / Фото: Getty Images

Парочка зустрічається вже чотири місяці.

Днями Мережу облетіла новина про те, що італійська зірка Моніка Беллуччі та американський режисер Тім Бертон зустрічаються.

Тепер же ці чутки отримали підтвердження у вигляді фото, які оприлюднило видання DailyMail. В об'єктиви папараці закохані потрапили минулого вівторка, 21 лютого, під час прогулянки вулицями Парижа.

Журналістам вдалося зафільмувати пристрасний поцілунок знаменитостей, окрім того Моніка з гордістю йшла під руку зі своїм зірковим обранцем, а він ніжно підтримував її за плечі.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 58-річна Беллуччі та 64-річний Бертон захопилися одне одним після кінофестивалю імені братів Люм'єр у Ліоні, Франція в жовтні 2022 року, у якому обоє брали участь.

Роман між зірками триває вже чотири місяці і вони мають дуже щасливий вигляд разом.

Нагадаємо, що Тім Бертон відомий американський режисер. Його кінороботи відрізняються чорним гумором, готичними елементами. Бертон є режисером таких фільмів, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна лощина", "Велика риба", "Бетмен", "Бетмен повертається", "Аліса в країні чудес", а також нашумілого серіалу "Венздей".

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Дата публікації
Перегляди
2660
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