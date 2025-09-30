Моніці Беллуччі — 61: як змінилася легендарна акторка за майже 40 років на екранах

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Сьогодні, 30 вересня, секс-символ Моніка Беллуччі святкує свій 61-й день народження.

Вона залишається однією з найвідоміших артисток і справжнім символом жіночої краси, елегантності й харизми. Її кар’єра в кіно та моделінгу триває вже майже чотири десятиліття, і за цей час Беллуччі не лише підкорила світові екрани, а й перетворилася на ікону стилю, яка надихає нові покоління.

Тож з нагоди свята зірки редакція сайту ТСН.uaпропонує переглянути, як за майже 40 років кар'єри змінилася Моніка Беллуччі.

У 80-х Моніка почала кар’єру моделі. Її класична краса і виразні риси обличчя швидко привернули увагу в Італії та за її межами. Вона працювала з італійськими та французькими брендами, знімалася для глянцю, але вже тоді мріяла про акторство.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Справжній злет відбувся у 1990-х. Беллуччі знімалася у французьких та італійських картинах, де її образ загадкової красуні був ключовим. 1996 року вона отримала номінацію на премію "Сезар" за роль у фільмі "Квартира". Саме тоді світ зрозумів, що Моніка — не лише обличчя обкладинок, а й талановита акторка.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Саме тоді Беллуччі вийшла заміж за французького актора Венсана Касселя, з яким у неї зародилися почуття на зніманнях фільму "Квартира". Їхній союз вважали однією з найкрасивіших пар у кіноіндустрії. У шлюбі народилися дві доньки — Дева і Леоні. Та після 17-річного шлюбу закохані розлучилися 2013 року. Актори зберегли приятельські стосунки задля виховання спільних дітей.

Моніка Беллуччі й Венсан Кассель / © Getty Images

Моніка Беллуччі й Венсан Кассель / © Associated Press

Моніка Беллуччі й Венсан Кассель / © Associated Press

Початок нового тисячоліття приніс Беллуччі справжнє визнання. 2000 року вона зіграла у стрічці "Малена" — історії жінки, яка стає символом краси та об’єктом пліток у маленькому італійському містечку. Ця роль зробила її легендою європейського кіно.

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Далі були гучні міжнародні проєкти: "Матриця: Перезавантаження" та "Матриця: Революція", де вона зіграла Персефону; драматична і складна робота у фільмі "Невідворотність", а також участь у "Страстях Христових" Мела Гібсона. Ці ролі закріпили її статус акторки, здатної поєднувати красу з емоційною глибиною.

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

У період 2010-х Беллуччі стала символом жінки, яка не боїться віку. 2015 року вона увійшла в історію кіно, ставши "найстаршою дівчиною Бонда" у фільмі "007: Спектр". Її поява поруч із Денієлем Крейґом зламала голлівудські стандарти та довела, що сексуальність і привабливість не мають вікових рамок.

Моніка Беллуччі та Денієль Крейґ / © Associated Press

Моніка Беллуччі та Денієль Крейґ / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Instagram Моніки Беллуччі

Сьогодні, у свої 60, Моніка Беллуччі продовжує працювати та не боїться експериментувати з іміджем, щоразу приголомшуючи фанів своєю вишуканістю. Вона бере участь у французьких італійських проєктах, знімається у фотосесіях для Vogue та Elle, а також стає гостею найбільших кіноподій. Її ім’я вже давно стало брендом, а образ — синонімом елегантності.

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © madame.lefigaro.fr

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

2023 року 57-річна знаменитість підтвердила стосунки з режисером Тімом Бертоном та стала дедалі частіше виходити разом з ним на червоні хідники, не приховуючи почуттів. Та тижнями раніше, у вересні цього року, парочка несподівано оголосила про розставання.

Моніка Беллуччі й Тім Бертон / © Associated Press

Моніка Беллуччі й Тім Бертон / © Associated Press

За майже 40 років кар’єри Моніка Беллуччі пройшла трансформацію від юної моделі з довгим темним волоссям і виразними рисами до зрілої акторки з глибоким поглядом та впевненістю в собі. Вона ніколи не намагалася "зупинити час" і залишалася вірною природній красі. Її стиль став стриманішим, але ще більш витонченим: чорні сукні, мінімалізм у деталях, класика у макіяжі.

Моніка Беллуччі у молодості / © Getty Images

Моніка Беллуччі у молодості / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Тож Моніка Беллуччі — приклад того, що справжня жіночність не зникає з роками, а лише набуває нових відтінків. Акторка завжди наголошувала, що уникає втручань пластичних хірургів, адже, за її словами, вік лише прикрашає її. Серед доглядових процедур зірки — масажі обличчя, контрастний душ і жодних агресивних методів косметології. Насамкінець її шлях — доказ того, що талант, харизма і вміння бути собою важать значно більше за цифри в паспорті.