Моніці Беллуччі — 61: як змінилася легендарна акторка за майже 40 років на екранах
Італійська акторка Моніка Беллуччі святкує день народження. Вона пройшла шлях від моделі до легенди кіно, змінила образи, стиль, але завжди залишалася вірною собі.
Сьогодні, 30 вересня, секс-символ Моніка Беллуччі святкує свій 61-й день народження.
Вона залишається однією з найвідоміших артисток і справжнім символом жіночої краси, елегантності й харизми. Її кар’єра в кіно та моделінгу триває вже майже чотири десятиліття, і за цей час Беллуччі не лише підкорила світові екрани, а й перетворилася на ікону стилю, яка надихає нові покоління.
Тож з нагоди свята зірки редакція сайту ТСН.uaпропонує переглянути, як за майже 40 років кар'єри змінилася Моніка Беллуччі.
У 80-х Моніка почала кар’єру моделі. Її класична краса і виразні риси обличчя швидко привернули увагу в Італії та за її межами. Вона працювала з італійськими та французькими брендами, знімалася для глянцю, але вже тоді мріяла про акторство.
Справжній злет відбувся у 1990-х. Беллуччі знімалася у французьких та італійських картинах, де її образ загадкової красуні був ключовим. 1996 року вона отримала номінацію на премію "Сезар" за роль у фільмі "Квартира". Саме тоді світ зрозумів, що Моніка — не лише обличчя обкладинок, а й талановита акторка.
Саме тоді Беллуччі вийшла заміж за французького актора Венсана Касселя, з яким у неї зародилися почуття на зніманнях фільму "Квартира". Їхній союз вважали однією з найкрасивіших пар у кіноіндустрії. У шлюбі народилися дві доньки — Дева і Леоні. Та після 17-річного шлюбу закохані розлучилися 2013 року. Актори зберегли приятельські стосунки задля виховання спільних дітей.
Початок нового тисячоліття приніс Беллуччі справжнє визнання. 2000 року вона зіграла у стрічці "Малена" — історії жінки, яка стає символом краси та об’єктом пліток у маленькому італійському містечку. Ця роль зробила її легендою європейського кіно.
Далі були гучні міжнародні проєкти: "Матриця: Перезавантаження" та "Матриця: Революція", де вона зіграла Персефону; драматична і складна робота у фільмі "Невідворотність", а також участь у "Страстях Христових" Мела Гібсона. Ці ролі закріпили її статус акторки, здатної поєднувати красу з емоційною глибиною.
У період 2010-х Беллуччі стала символом жінки, яка не боїться віку. 2015 року вона увійшла в історію кіно, ставши "найстаршою дівчиною Бонда" у фільмі "007: Спектр". Її поява поруч із Денієлем Крейґом зламала голлівудські стандарти та довела, що сексуальність і привабливість не мають вікових рамок.
Сьогодні, у свої 60, Моніка Беллуччі продовжує працювати та не боїться експериментувати з іміджем, щоразу приголомшуючи фанів своєю вишуканістю. Вона бере участь у французьких італійських проєктах, знімається у фотосесіях для Vogue та Elle, а також стає гостею найбільших кіноподій. Її ім’я вже давно стало брендом, а образ — синонімом елегантності.
2023 року 57-річна знаменитість підтвердила стосунки з режисером Тімом Бертоном та стала дедалі частіше виходити разом з ним на червоні хідники, не приховуючи почуттів. Та тижнями раніше, у вересні цього року, парочка несподівано оголосила про розставання.
За майже 40 років кар’єри Моніка Беллуччі пройшла трансформацію від юної моделі з довгим темним волоссям і виразними рисами до зрілої акторки з глибоким поглядом та впевненістю в собі. Вона ніколи не намагалася "зупинити час" і залишалася вірною природній красі. Її стиль став стриманішим, але ще більш витонченим: чорні сукні, мінімалізм у деталях, класика у макіяжі.
Тож Моніка Беллуччі — приклад того, що справжня жіночність не зникає з роками, а лише набуває нових відтінків. Акторка завжди наголошувала, що уникає втручань пластичних хірургів, адже, за її словами, вік лише прикрашає її. Серед доглядових процедур зірки — масажі обличчя, контрастний душ і жодних агресивних методів косметології. Насамкінець її шлях — доказ того, що талант, харизма і вміння бути собою важать значно більше за цифри в паспорті.