Monokate на престижному фестивалі в Нідерландах розповіла світу про блекаути в Україні

Саме через участь у цій події артистка не змогла бути присутньою на жеребкуванні нацвідбору на "Євробачення".

Валерія Сулима
Українська співачка та авторка пісень Monokate, яка цьогоріч бере участь в нацвідборі на "Євробачення-2026" із треком "TYT", виступила на Eurosonic Noorderslag — найбільшій музичній платформі та фестивалі-шоукейсі Європи, що щороку минає у Нідерландах.

Eurosonic Noorderslag — подія, що не раз ставала переломним етапом у міжнародних кар'єрах артистів, і цьогоріч, відзначивши своє 40-річчя, вона як ніколи рішуче відстоює ідею об'єднаної Європи та відкритої інклюзивної музичної екосистеми, доступної для кожного.

Виступ на одному з найбільших музичних майданчиків Європи став для Monokate дебютним від початку сольної кар'єри. Разом із нею на сцені фестивалю грав Pieter Peirsman — гітарист бельгійського гурту Hooverphonic.

Через участь у фестивалі, Катерина Павленко не змогла бути фізично присутньою на жеребкуванні нацвідбору на "Євробачення" – замість Monokate на сцені з'явився чорний манекен із планшетом — сама ж артистка вийшла на зв'язок онлайн.

"Те, що я роблю за межами України, для мене давно припинило бути просто гастролями чи окремими виступами. Це постійний контакт з іноземним слухачем – живий, емоційний, чесний, у якому люди впізнають себе і водночас відкривають для себе Україну. Я пройшла цей шлях з Go_A і сьогодні продовжую його як Monokate", – так співачка прокоментувала свою відсутність на жеребкуванні.

Окрім презентації пісень іноземним глядачам на Eurosonic Noorderslag, Катерина Павленко також виступила з промовою про постійні обстріли енергетичної інфраструктури та період тотальних блекаутів по Україні. Співачка поділилася досвідом українців в контексті відключень світла, тепла і водопостачання, але наголосила, що, попри всі обставини, українці стійкі і борються щодня. Monokate також закликала аудиторію Eurosonic до підтримки України в часи спротиву та в темний період блекаутів.

