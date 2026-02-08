Monokate після перемоги LELÉKA на нацвідборі здивувала заявою: "Все зрозуміло було від початку"

Monokate / © instagram.com/monokatee

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2026" Monokate прокоментувала перемогу конкурентки LELÉKA.

Україну на міжнародному конкурсі представлятиме співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Monokate запевняє, що це не стало для неї сюрпризом. За словами артистки, від самого початку було зрозуміло, що LELÉKA переможе. Ба більше, Monokate говорить, що інші фіналісти нацвідбору теж дійшли до такого висновку, тому, мовляв, на конкурсі не надто хвилювались та просто насолоджувались проведеним часом.

"Поїхала LELÉKA – все так, як усі хотіли. "Суспільне" хотіло, люди хотіли. Все нормально. Там було підключено дуже багато ресурсів, це було від самого початку зрозуміло всім. Не знаю, чого всі зараз дивуються. Все зрозуміло було від початку. Якщо вмієте аналізувати інформацію, спостерігати, як вмикаються медіа, то там все зрозуміло було. Чого у нас на нацвідборі була така атмосфера, чому ми всі проводили чудово час – бо все зрозуміло було", - видала співачка.

Monokate також прокоментувала свій програш на нацвідборі. Артистка посіла шосте місце, виборовши від суддів та глядачів 9 балів. Виконавиця запевнила, що зовсім не засмутилась. Навпаки, артистка тішиться, що їй задля "Євробачення" не доведеться змінювати творчі плани.

"Відставити гейт і паніку. Гейтити інших учасників не треба, всі молодці! Всі, хто мені пише не засмучуватися, я не засмучуюся! Все йде за планом! Все спрацювало так, як воно мало спрацювати. У мене були зовсім інші плани, і я дуже рада, що мені не треба їх змінювати", - пояснила Monokate.

Нагадаємо, на нацвідборі розгорівся скандал через те, що суддя конкурсу Руслана агітувала голосувати за LELÉKA. "Суспільне" втрутилось і пояснило, чи порушила вона таким чином правила.