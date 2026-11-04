Монро покинула Україну та уїдливо відповіла, як їй це вдалося: де зараз живе трансгендерна блогерка

Монро / © instagram.com/monritta

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Українська блогерка Монро тимчасово залишила Україну та переїхала до Франції.

Зараз вона мешкає у невеликому селі, де насолоджується спокоєм, працює та планує подальше життя. Про кардинальні зміни знаменитість розповіла в Instagram.

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За її словами, нове помешкання розташоване далеко від міської метушні. Водночас такий ритм життя припав їй до душі. Монро вже повернулася до робочих справ і готується до нового етапу життя.

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«Зараз у Франції, в селі біля Діжону. Жодного магазину та кафе. Найближчий маркет в 6 км. Дуже спокійно та релаксуюче. Я працюю. Клієнтські сесії, блог та поточні завдання. Вчора зробила педікюр і нафарбувала нігті, чекаю на початок нового навчання, розмірковую піти на курс сексології. Стосовно майбутнього — я видихнула!» — зізналася Монро.

Сториз Монро / © instagram.com/monritta

Попри комфорт на новому місці, Монро зізнається, що сумує за звичним життям у Києві. Там залишилися її квартира, друзі, робочий кабінет і домашні улюбленці, за якими зараз доглядають інші.

«Сумую в цілому за собою та своїм життям в Києві. За квартирою, за кицями (яким важливо бути там, де їх годують та чухають), за кабінетом, за парком, за друзями, за Києвом…» — написала блогерка.

Сториз Монро / © instagram.com/monritta

Та остаточно Монро не залишатиметься на зимівлю у Франції. Водночас блогерка поки не поспішає розкривати плани та чи повернеться найближчим часом до України. Монро пояснила, що обставини можуть швидко змінюватися, тому не хоче давати категоричних обіцянок. Серед своїх мрій вона назвала життя в Україні та власний будинок у Франції.

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«А якщо я відповім на ці запитання і через два дні ситуація зміниться? Давайте так: я дуже хочу жити і в Україні, і мати будинок у Франції, побіжно говорити французькою та легко заробляти 10 тис. євро, мати стосунки з класним чуваком та збирати колекцію парфумів, щоб закінчилася війна перемогою України та повернулися всі полонені та викрадені діти», — зазначила Монро.

Сториз Монро / © instagram.com/monritta

Окремо підписники поцікавилися, як блогерці вдалося перетнути кордон під час воєнного стану, адже в її документах зазначена чоловіча стать. На це Монро різко відповіла, що діяла відповідно до українського законодавства. До того ж раніше вона також повідомляла, що знята з військового обліку.

Сториз Монро / © instagram.com/monritta

Нагадаємо, нещодавно акторка Аліна Блажкевич також повідомила, що виїжджає з Києва, і пожалілась на ціни.

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