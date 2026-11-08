Монро повертається до України: трансгендерна блогерка назвала причину, чому еміграції не вдалася

Невгамовна Монро / © instagram.com/monritta

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Трансгендерна блогерка Невгамовна Монро, яка влітку виїхала з Києва та перебралася до Франції, вирішила повернутися до України. Вона зізналася, що життя за кордоном виявилося значно складнішим, ніж вона собі уявляла, а досвід еміграції змусив її по-іншому поглянути на власні можливості та плани.

Раніше Монро разом із подругою Наталією Медвєдєвою, відомою як Графиня, вирішили залишити столицю через безпекову ситуацію. Особливу увагу жінки приділяли дитині, яку виховують разом, адже хотіли вберегти її від постійних обстрілів.

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Для переїзду вони обрали Францію. Там на них чекали друзі, готові допомогти з облаштуванням, а Графиня добре володіла французькою мовою. Здавалося, що всі необхідні умови для нового життя вже є.

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Невгамовна Монро / © instagram.com/monritta

Однак після зіткнення з повсякденними труднощами плани довелося переглянути. Монро відверто розповіла, що виявилася не готовою до еміграції ані морально, ані фінансово.

«Ця поїздка показала мені, що я трохи була в ілюзії… Ну як трохи. Не готова та і все. Як морально, так і матеріально. Поки не готова. Коли ж я стикнулася з реальністю, відчула темперамент дитини в кризі 2–3 років, підрахувала вартість життя, щоб мати базовий мінімум і якось самій розвиватися… Я ще більше захотіла в Україну», — поділилася блогерка.

Невгамовна Монро / © instagram.com/monritta

Тепер Монро планує оселитися на Закарпатті. Саме цей регіон став компромісним варіантом: дитина зможе перебувати подалі від небезпеки обстрілів, а сама блогерка матиме змогу за потреби приїжджати до столиці.

У Києві на неї чекають робочі справи, друзі та домашні улюбленці. Зокрема, Монро поки не може забрати із собою своїх кицьок, оскільки вони ще не мають закордонних паспортів.

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Нагадаємо, нещодавно Монро покинула Україну та уїдливо відповіла, як їй це вдалося.

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