Моргенштерн повністю оголився перед батьками своєї нареченої

Скандальний репер знову здивував своєю ексцентричною витівкою.

Відомий російський репер Моргенштерн, який днями відповів "так" на освідчення своєї дівчини, гайнув разом з родиною майбутньої дружини на відпочинок.

Так, на своїй сторінці в Instagram, скандальний артист запостив серію світлин на яких позує абсолютно оголений, прикриваючи свої принади банним віником. Позаду на фото постають спантеличені батьки нареченої співака. Вони ніяково прикривають обличчя руками.

instagram.com/morgen_shtern

"Навіщо летіти в баню на приватному літаку якщо баню можна зробити в ньому", - підписав свій допис музикант.

instagram.com/morgen_shtern

Варто зауважити, що фоловери виконавця неоднозначно відреагували на серію знімків. У коментарях вони зазначили, що така поведінка репера просто неприпустима.

Додамо, нещодавно СБУ внесло реп-виконавця та музиканта до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни. Моргенштерн опинився у "чорному списку" через пропаганду насильства.

Нагадаємо, не так давно Моргенштерн подав до суду на СБУ, бо його не пускають до України. Артист оскаржує рішення про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці України.

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