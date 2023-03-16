Морпіх Михайло Діанов підтримав проєкт Олі Полякової та задонатив 400 тисяч гривень

Оборонець Маріуполя зробив перерахунок на допомогу українським дітям.
Українська співачка Оля Полякова у листопаді минулого року стала амбасадором благодійного проєкту "Дитинство без війни", який опікується дітьми-сиротами і тепер активно популяризує його в Україні і за кордоном.
Проєкт залучає донаторів, які б фінансово допомагали в реалізації цієї ініціативи. Між Олею та легендарним морпіхом Михайлом Діановим склалася плідна співпраця в рамках попередніх благодійних проєктів, тому він проникся та вирішив підтримати Олю та дітей, якими вона опікується.
Захисник Азовсталі з особистих грошей, які йому задонатили на лікування, зробив перерахунок на допомогу українським дітям.
"Я дуже вдячний всім, хто зробив донати на моє лікування. В рамках проєкту "Дитинство без війни" вирішив перерахувати 400 тис грн ваших коштів на допомогу та лікування українським дітям у Туреччині, які вимушено залишили країну через війну. Зараз вони далеко від дому, їм складно, вони потребують лікування та нашої підтримки. Ми обов'язково переможемо у цій війні, і всі хлопці та дівчата повернуться додому. Саме ці діти будуватимуть нову Україну, стануть основою світлого майбутнього країни та її успіхів", - прокоментував Михайло Діанов.
Своєю чергою Оля Полякова зазначила, що завдяки перерахованим Михайлом коштам всі діти благодійного проєкту "Дитинство без війни" впродовж півроку своєчасно отримуватимуть якісну медичну допомогу та додаткове обстеження:
"Під прихистком проєкту "Дитинство без війни" за кордоном більшість дітей перебувають вже майже рік. Аби перевірити їхній стан здоров'я, потрібно кожному зробити чек-ап. У багатьох є хронічні захворювання, проблеми з зубами тощо. Проте страхові компанії, як правило, не покривають ту допомогу, яка не є екстреною. Ми давно плідно співпрацюємо з Михайлом в рамках різних благодійних проєктів. І він не зміг стояти осторонь подальшої долі маленьких українців, тому вирішив підтримати діток, якими я, як амбасадор, опікуюся від осені минулого року", - додала Полякова.
Зазначимо, що морпіх Михайло Діанов мав поранення в руку, і став відомим продовжуючи бої за Азовсталь із зовнішньою металевою шиною на руці.
Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн. Однак всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК "Шахтар". Після цього Діанов вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам.
Нагадаємо, 8 березня Оля Полякова відіграла концерт у Києві з новою українськомовною програмою під назвою "Все буде добре". Підтримати артистку прийшов й морпіх Михайло Діанов. Військовий піднявся на сцену до співачки та презентував їй дуже зворушливий подарунок - ляльку Олю Полякову, яку власноруч зв'язала його мама.
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