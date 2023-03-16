Морпіх Михайло Діанов підтримав проєкт Олі Полякової та задонатив 400 тисяч гривень

Українська співачка Оля Полякова у листопаді минулого року стала амбасадором благодійного проєкту "Дитинство без війни", який опікується дітьми-сиротами і тепер активно популяризує його в Україні і за кордоном.

Проєкт залучає донаторів, які б фінансово допомагали в реалізації цієї ініціативи. Між Олею та легендарним морпіхом Михайлом Діановим склалася плідна співпраця в рамках попередніх благодійних проєктів, тому він проникся та вирішив підтримати Олю та дітей, якими вона опікується.

Захисник Азовсталі з особистих грошей, які йому задонатили на лікування, зробив перерахунок на допомогу українським дітям.

"Я дуже вдячний всім, хто зробив донати на моє лікування. В рамках проєкту "Дитинство без війни" вирішив перерахувати 400 тис грн ваших коштів на допомогу та лікування українським дітям у Туреччині, які вимушено залишили країну через війну. Зараз вони далеко від дому, їм складно, вони потребують лікування та нашої підтримки. Ми обов'язково переможемо у цій війні, і всі хлопці та дівчата повернуться додому. Саме ці діти будуватимуть нову Україну, стануть основою світлого майбутнього країни та її успіхів", - прокоментував Михайло Діанов.

Оля Полякова та Михайло Діанов

Своєю чергою Оля Полякова зазначила, що завдяки перерахованим Михайлом коштам всі діти благодійного проєкту "Дитинство без війни" впродовж півроку своєчасно отримуватимуть якісну медичну допомогу та додаткове обстеження:

"Під прихистком проєкту "Дитинство без війни" за кордоном більшість дітей перебувають вже майже рік. Аби перевірити їхній стан здоров'я, потрібно кожному зробити чек-ап. У багатьох є хронічні захворювання, проблеми з зубами тощо. Проте страхові компанії, як правило, не покривають ту допомогу, яка не є екстреною. Ми давно плідно співпрацюємо з Михайлом в рамках різних благодійних проєктів. І він не зміг стояти осторонь подальшої долі маленьких українців, тому вирішив підтримати діток, якими я, як амбасадор, опікуюся від осені минулого року", - додала Полякова.

Зазначимо, що морпіх Михайло Діанов мав поранення в руку, і став відомим продовжуючи бої за Азовсталь із зовнішньою металевою шиною на руці.

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн. Однак всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК "Шахтар". Після цього Діанов вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам.

Нагадаємо, 8 березня Оля Полякова відіграла концерт у Києві з новою українськомовною програмою під назвою "Все буде добре". Підтримати артистку прийшов й морпіх Михайло Діанов. Військовий піднявся на сцену до співачки та презентував їй дуже зворушливий подарунок - ляльку Олю Полякову, яку власноруч зв'язала його мама.

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