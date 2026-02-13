Мовчунка Maruv заспівала українською та нарвалась жорстку критику в Мережі

Maruv / © instagram.com/maruvofficial

Скандальна співачка-мовчунка Maruv неочікувано заспівала українською мовою.

Виконавиця готується до прем'єри нової пісні. І яке ж було здивування, що композиція українською мовою. Maruv наразі поширює ролик, де співає наступні рядки: "Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси".

Проте у Мережі не оцінили майбутньої прем'єри співачки. Maruv запідозрили в спробі перевзутися та дорікнути, що, мовляв, на четвертий рік повномасштабної війни в Україні вже запізно співати українською.

Що цікаво, російськомовних пісень Maruv теж не цурається. Перед тим, як випустити трек українською, артистка зібралась прем'єри композицію російською мовою.

Зазначимо, Maruv ще до початку повномасштабної війни активно будувала кар'єру в РФ, де давала концерти. За це співачка неодноразово стикалась з критикою. Від початку повномасштабної війни вона обрала мовчазну позицію. Єдине, що зробила виконавиця, це опублікувала в Мережі допис, де закликала окупантів подумала над своїми вчинками. Проте на цьому висловлювання Maruv завершились.

Після цього артистка почала поводитись, ніби війни немає, та роздавала інтерв'ю російським медіа, де розповідала про свою вагітність. Окрім того, співачка не квапилась розривати співпрацю з росіянами, адже вже після початку повномасштабної війни продовжила роботу з російським лейблом та випускала пісні на музичних платформах РФ.

Нагадаємо, нещодавно інша співачка родом з України, а саме Йолка відзначилась вчинком. Виконавиця остаточно зрадила українців та отримала громадянство Росії.