Мовний скандал Полякової та Єфросиніної: ведучий Суханов публічно заступився за колег

Зокрема, днями співак Арсен Мірзоян порадив колегам або перейти на українську, або "закрити нах*й" свою передачу "Взрослые девочки".

Зі свого боку, Суханов, який родом із Росії, вивчив українську мову та отримав нещодавно громадянство України, закликав користувачів не сваритися через мову. Про це йдеться в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Нам потрібно заспокоїтися, тому що психіка у кожного розхитана. Ця ситуація буде лише погіршуватися, тому що ця війна і на емоційне виснаження також. По-друге, я вважаю, що всі розмови щодо мови зараз не на часі взагалі. Я шаную українську і вважаю, що українська повинна залишатися, попри європейське майбутнє України, єдиною державною мовою. Тому що лунали такі версії "давайте зробимо кілька державних мов", зокрема, називалися англійська, російська. Я впевнений, що державною в Україні має бути лише українська, все", – зазначив він.

Також Суханов додав, що в побуті усі можуть право спілкуватися будь-якою мовою, зазначивши, що сам він також за обставин переходить на російську. Нагадав він і про те, що деякі українські захисники також розмовляють російською, але "їх це не робить меншими героями".

Ведучий переконаний, що не варто тиснути на людей, аби почали спілкуватися державною мовою.

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"У нас уже був "експеримент", коли Україну поділили за мовною ознакою. Нічого хорошого з цього не вийшло. Я хочу також зауважити, якщо ви дивилися ролики наших героїв-"азовців", які тоді ще перебували на "Азовсталі", вони спілкувалися російською. Це не робило їх меншими героями нашого часу. Справа не в тому, якою мовою спілкується людина. Справа в тому, скільки України в її серці", – поміркував знаменитість.

Тож Суханов додав, що і Єфросініна, і Полякова багато зробили для України, тому не варто їх цькувати через неповноцінний перехід на українську мову.

"Наскільки я знаю, і Оля, і Маша володіють українською. Наскільки їм важко жартувати, я не знаю. Я проти цього цькування. Знаєте, Єфросініна для українського телебачення зробила стільки, що вона дійсно вже вважається легендою. І те, що вона зараз дозволяє собі спілкуватися російською, не робить її не легендою. Як і Полякова. Вони обидві зробили доволі багато. Не потрібно так ставитися. Чим ми в такому разі будемо кращими за той мордор? Ми так самі себе знищимо, якщо кидатимемося одне на одного", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова вперше прокоментувала мовний скандал, у який потрапила разом з Єфросиніною. Знаменитість заявила, що українці вже знають, хто для них насправді ворог, та закликала не розколювати суспільство.

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