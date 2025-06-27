Мовний омбудсмен після скандалу з російськомовним виступом Сердючки зробив заяву: "Порушень не було"

Вєрка Сердючка, Тарас Кремінь

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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував скандал навколо виступу Андрія Данилка, який нещодавно під сценічним образом Вєрки Сердючки виконав низку пісень російською мовою під час концерту в Києві.

Посадовець зазначив, що закон не забороняє виконання пісень іншими мовами, зокрема російською, якщо йдеться про творчість громадян України. Водночас він повідомив, що на його адресу надійшли скарги після згаданого виступу, тож було ініційовано державну перевірку.

"Я дякую всім за увагу до цієї події — це важливо, бо донедавна на мову культури звертали замало уваги. І до 2021 року ця сфера не була охоплена мовним законом. Ми ж пам’ятаємо, як раніше значна кількість виконавців гастролювала за кордоном, виконувала пісні російською, і нас сприймали як народ, котрий, вочевидь, має слабку мовну свідомість. Потім закон запрацював, але процес, так би мовити, "самоукраїнізації" розпочався на повну силу після повномасштабного вторгнення", — зазначив Кремінь в інтерв’ю "Главкому".

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Андрій Данилко / © особистий архів

За його словами, після 24 лютого 2022 року більшість українських артистів перейшли на українську мову у виступах та активно почали допомагати ЗСУ. Серед таких артистів і Андрій Данилко, який перебуває під санкціями РФ. Кремінь ще раз додав, що виконання пісень іншими мовами в Україні — не заборонено законом.

"Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом, бо закон каже таке: "Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Положення цієї частини статті не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм", — пояснив він.

Тарас Кремінь / © Людмила Денісова / Facebook

Водночас омбудсмен звернув увагу на організаційний бік заходу. Зокрема, на те, якою мовою були зроблені оголошення, афіші та квитки. Саме в цих моментах можуть бути порушення мовного закону.

"Після виступу Данилка на мою адресу надійшли скарги, я ухвалив рішення провести заходи державного контролю. І заслухати сторону як скаржників, так і організаторів цього виступу. Такі заходи триватимуть місяць, але вже зараз можна сказати, що порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом. Можуть бути натомість запитання до організаторів виступу — щодо мови, якою оголошували назви пісень, надавали довідкову інформацію, випускали квитки, афіші тощо", — додав Кремінь.

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Нагадаємо, 13 червня у Києві відбувся концерт Вєрки Сердючки, під час якого прозвучали кілька російськомовних пісень. Це викликало хвилю обговорень у Мережі та стало підставою для заяви мовного омбудсмена Тараса Креміня про перевірку й звернення до поліції. З часом скандал прокоментувала співачка Ірина Білик і дала пораду Данилку.