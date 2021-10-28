"Моя улюблена Страшко": 1+1 показав неочікуваний фінал драмеді та анонсував другий сезон

Днями вийшла 48 серія серіалу.

Вчора на телеканалі 1+1 вийшла 48-а фінальна серія першого сезону україномовної драмеді "Моя улюблена Страшко".

Протягом двох місяців вся країна спостерігала трансформацію головної героїні Насті Глушко. Вона прийшла до косметичної компанії Bonvisage невпевненою у собі, сором'язливою дівчиною та зіткнулась із упередженим ставленням колег через свою зовнішність. Проте, її внутрішні якості - людяність, чесність, доброта допомогли завоювати повагу колег, знайти справжніх друзів навіть серед тих, хто на початку її ображав через зовнішність, та зустріти кохання.

Серіал "Моя улюблена Страшко" / пресслужба каналу "1+1"

Не піддавшись стереотипам щодо краси та поведінки, які нав'язує суспільство, Настя залишилась вірною своїм принципам, поставивши у пріоритет відданість, доброту, чесність та щирість. Попри все, Настя не відмовлялась від свого кохання, концентрувалась лише на найкращих рисах Макса та навчилась поважати себе.

Як будуть розвиватися стосунки Макса та Насті, чи залишаться вони разом та яка доля чекає на компанію Bonvisage та усіх її працівників – можна буде побачити у другому сезоні серіалу.

Серіал "Моя улюблена Страшко" / пресслужба каналу "1+1"

"В останній серії сезону моя героїня переконується в тому, наскільки вона красива. Як правильно помітила її подруга, "вона залишилась тою самою, просто припинила ховатись". Це відкриття, з яким деякий час потрібно пожити та прийняти, це величезний шлях, яким вона іще буде йти. Настя десь підсвідомо починає розуміти, що вона набагато сильніша і талановитіша, ніж думала. Їй усе під силу. Знайомство з самою собою - це дуже довгий процес, осягаючи який тобі постійно стають доступними абсолютно неймовірні відкриття про тебе самого", - сказала акторка Ірина Поплавська про свою героїню.

Серіал "Моя улюблена Страшко" / пресслужба каналу "1+1"

Глядачі у соцмережах зазначили, що фінал серіалу був неймовірно чуттєвим, і вони з нетерпіннями чекають на другий сезон: "Це була просто розкішна історія", "Це найкраща адаптація, як на мене. А я дивилась навіть "Бетті". Акторський склад вражаючий, "Казка бенд", дійсно робить казку. І будь ласочка, давайте другий сезон", "Дякую, дивились всією родиною. А от якщо буде другий сезон, то треба провчити брата Макса, Олю відправити на навчання", "Так ніжно, чуттєво. Без вульгарності. Фінальна сцена - під культову пісню Вакарчука - не неймовірно. Сподіваюся, буде 2 сезон".

Серіал "Моя улюблена Страшко" / пресслужба каналу "1+1"

На підтримку серіалу було запущено масштабну діджитал-кампанію, зокрема, в офіційних соцмережах серіалу обговорювалося багато суспільно важливих тем. Протягом усього сезону у мережі набирав обертів особистий щоденник героїні ya_ne_strashko, у якому героїня Настя Глушко ділилась власними історіями, переживаннями та особистими проблемами, близькими кожному. А у рамках флешмобу #красивасерцем зірки ділилися пережитими історіями булінгу. Флешмоб підтримала Олександра Заріцька, яка разом із гуртом KAZKA заспівала два саундтрека до серіалу "Красива серцем" та "Цілувати". Також до флешмоба приєдналися Даша Астаф'єва, MELOVIN, Анна Різатдінова, Руслана Писанка, Стася Ровінська, Неля Шовкопляс та інші.

Користувачі розповідали свої історії психологічного тиску. Нагадаємо, флешмоб відбувся за підтримки Громадської правозахисної організації "Ла Страда", а практикуючі психологи давали поради, як протидіяти емоційному тиску. Він показав значні результати.

Серіал "Моя улюблена Страшко" / пресслужба каналу "1+1"

Інтерв'ю зірок, які розповіли про свої історії булінгу, отримали 225 700 переглядів на Facebook та 152 500 переглядів на YouTube, загальне охоплення публікацій на Facebook склало 437 169 юзерів. 148 людей у коментарях розповіли свою історію булінгу, харасменту чи поділились своїми комплексами. Використання хештегу #красивасерцем в Тік Tok – 175 відео. Сумарна кількість переглядів – 212,9 тис.

За час кампанії особистий щоденник Насті Глушко в Instagram зібрав 3 990 підписників. Сумарна кількість охоплень у постах склала 423 700 людей. Загальна кількість коментарів – 5 317. Сумарна кількість переглядів відео в ТікТок за хештегом #мояулюбленастрашко – 2,4 млн.

пресслужба каналу "1+1"

Як зазначила директорка гарячих ліній громадської організації "Ла Страда" Альона Кривуляк у студії "Твого дня", зі стартом кампанії на підтримку серіалу кількість дзвінків на лінії збільшилася на 25%. Люди почали більш відверто говорити про психологічний тиск, з яким стикаються.

Більше коментарів виконавиці головної ролі Ірини Поплавської у "Сніданку з 1+1", дивіться за посиланням.

пресслужба каналу "1+1"

Над виробництвом серіалу на замовлення "1+1" працювала українська кінокомпанія "Кінороб". Генеральний продюсер від телеканалу "1+1" - Кривицький Максим, продюсери - Олена Єремєєва, Дарина Жукова, шоураннер - Ніна Шуліка. Продюсери від кінокомпанії "Кінороб" - Єгор Олесов, Юрій Прилипко, режисери-постановники - Максим Мехеда, Аліна Бухтіярова, головний автор - Ярослав Войцешек. Оператори-постановники - Ярослав Пілунський, Тимофій Аврамчук. Художник-постановник - Андрій Гречишкін.

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