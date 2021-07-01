"Моя улюблена Страшко": стало відомо, хто зіграє головну чоловічу роль у серіалі

Образ Макса Бондаренка втілить актор Олександр Соколов.

Телеканал 1+1 активно готується до прем'єри нового українськомовного серіалу "Моя улюблена Страшко" - адаптацією всесвітньо відомого колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty".

Минулої неділі вся країна дізналася, що головну героїню серіалу Настю Глушко зіграє молода українська акторка, випускниця майстерні Льва Сомова Ірина Поплавська. Саме 24-річна акторка, для якої ця роль перша, втілить образ милої та розумної Насті, яка влаштовується в велику косметичну компанію помічницею директора.

Сьогодні стало відомо, що роль Макса Бондаренка, керівника косметичної компанії Bon Visage, втілить у серіалі відомий український актор Олександр Соколов, який добре знайомий глядачам за серіалом "Бідна Саша" та грою у Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра.

пресслужба каналу "1+1"

"Я дуже радий, що став частиною серіалу "Моя улюблена Страшко". Зіграти Макса Бондаренко - це цікавий та амбітний виклик. Мій герой веселий, товариський, прагне отримати найкраще. Звик, що все пливе до його рук, тому часто не докладає зайвих зусиль. Він схильний до авантюр, через що йому доводиться часом виходити з дуже складних ситуацій. Але йому допомагає його винахідливість. Мені імпонує, що до складних ситуацій він вміє підійти з гумором. Впевнений, що глядачам буде цікаво спостерігати за трансформацією героя, адже Настя Глушко, яка влаштувалася його асистентом, змінить його ставлення до багатьох речей та самого себе", - коментує свого персонажа Олександр Соколов.

Творці серіалу розповідають, що пошуки актора на роль Максима тривали не один місяць, та зізнаються, що Олександр Соколов спочатку був затверджений на іншу роль:

Ірина Поплавська - виконавиця ролі Страшко / пресслужба каналу "1+1"

"Олександр Соколов був першим затвердженим актором серіалу. Проте спочатку режисери та кастинг-директор запропонували його на роль антагоніста Георгія, певно, він часто грав ролі "поганих хлопчиків". Але коли починає складатися ансамбль, то часто відбувається магія. Так відбулося і цього разу. Ми шукали Максима та можливість показати мужнього, вихованого, освіченого молодого шефа, який отримує свою посаду трохи зарано, бо ще морально не готовий до такої великої відповідальності і робить купу помилок. Це неоднозначний образ. Так, з одного боку, він "краш" для головної героїні, але що саме в ньому їй так сподобалося? Коли режисери запросили Олександра на парні проби вже з Ірою Поплавською, ми знайшли свого Макса. Нам цікаво спостерігати за цим акторським дуетом і, певні, що глядачі його теж оцінять", - коментує головний продюсер фільмів та серіалів "1+1" Олена Єремєєва.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що не так давно головна акторка серіалу "Моя улюблена Страшко" розповіла власну історію булінгу. Акторка Ірина Поплавська вперше завітала до студії "Сніданку з 1+1".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання