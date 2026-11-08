"Мої друзі та няні": учасниця "Голосу країни-14" шокувала історією дитинства у військовій в'язниці

Дар'я Гажий / © Голос Країни

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26-річна Дар’я Гажий із Києва здивувала історією свого дитинства на «Голосі країни» — дівчина виросла на території дисциплінарного батальйону, де її оточували військовослужбовці.

Учасниця народилася в місті Балта Одеської області, однак уже 18 років живе у столиці. Її батько був військовим, тому дитинство Дар’ї минуло в незвичайному середовищі. Вона розповіла, що була єдиною дівчинкою на території дисбату, де відбували покарання військовослужбовці строкової служби.

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Дар’я Гажий / © Голос Країни

За словами Дар’ї, солдати стали для неї друзями та навіть своєрідними нянями. Дівчинка проводила з ними багато часу, а особливо запам’ятала спільні співи українських пісень.

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«Це були мої друзі, мої няні. Шикується строй солдат, і вони, ідучи на вечерю, співають пісні українські. І я перед ними на велосипеді», — пригадала вона.

Дар’я Гажий / © Голос Країни

Такий досвід, імовірно, вплинув і на її захоплення спортом. Нині Дар’я займається боксом, а на проєкті навіть продемонструвала тренерам кілька ударів.

Водночас головною пристрастю учасниці залишається музика. Вона зізналася, що співала з дитинства та завжди уявляла себе на великій сцені. На «Голос країни» Дар’я прийшла, щоб поділитися з глядачами своєю енергією та підтримати людей у непрості часи.

Дар’я Гажий / © Голос Країни

«Те, що є всередині в мені, це тотальне добро і світло. Мені би хотілося бути обігрівачем в нашу зиму без електрики. Мені би хотілося просто поділитися цим теплом, щоб люди знали, що не все втрачено», — поділилася дівчина.

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Виступ Дар’ї викликав жваву реакцію тренерів. До команди її запросила Наталія Могилевська, яка була вражена не лише голосом, а і харизмою учасниці.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, нещодавно продавчиня з ринку на «Голосі країни-14» змусила всіх тренерів розвернути крісла і сперечатися між собою.

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