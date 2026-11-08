- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 2 хв
"Мої друзі та няні": учасниця "Голосу країни-14" шокувала історією дитинства у військовій в'язниці
26-річна киянка пригадала, як солдати стали її друзями та няньками, а також розповіла, чим займається поза музикою.
26-річна Дар’я Гажий із Києва здивувала історією свого дитинства на «Голосі країни» — дівчина виросла на території дисциплінарного батальйону, де її оточували військовослужбовці.
Учасниця народилася в місті Балта Одеської області, однак уже 18 років живе у столиці. Її батько був військовим, тому дитинство Дар’ї минуло в незвичайному середовищі. Вона розповіла, що була єдиною дівчинкою на території дисбату, де відбували покарання військовослужбовці строкової служби.
За словами Дар’ї, солдати стали для неї друзями та навіть своєрідними нянями. Дівчинка проводила з ними багато часу, а особливо запам’ятала спільні співи українських пісень.
«Це були мої друзі, мої няні. Шикується строй солдат, і вони, ідучи на вечерю, співають пісні українські. І я перед ними на велосипеді», — пригадала вона.
Такий досвід, імовірно, вплинув і на її захоплення спортом. Нині Дар’я займається боксом, а на проєкті навіть продемонструвала тренерам кілька ударів.
Водночас головною пристрастю учасниці залишається музика. Вона зізналася, що співала з дитинства та завжди уявляла себе на великій сцені. На «Голос країни» Дар’я прийшла, щоб поділитися з глядачами своєю енергією та підтримати людей у непрості часи.
«Те, що є всередині в мені, це тотальне добро і світло. Мені би хотілося бути обігрівачем в нашу зиму без електрики. Мені би хотілося просто поділитися цим теплом, щоб люди знали, що не все втрачено», — поділилася дівчина.
Виступ Дар’ї викликав жваву реакцію тренерів. До команди її запросила Наталія Могилевська, яка була вражена не лише голосом, а і харизмою учасниці.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
Нагадаємо, нещодавно продавчиня з ринку на «Голосі країни-14» змусила всіх тренерів розвернути крісла і сперечатися між собою.