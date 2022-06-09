Мозгова, alyona alyona, Квіткова: хто з зірок від початку війни зробив патріотичні тату – фото

В Україні стали шалено популярні патріотичні татуювання.
Люди набивають на своїх тілах прапори, інші національні символи, квіти, цитати та навіть байрактари і "привида Києва".
Українські зірки також вирішили наглядно показати свою любов до Батьківщини. Редакція сайту ТСН.ua зібрала патріотичні тату знаменитостей.
Олена Мозгова
Продюсерка Олена Мозгова зробила собі патріотичне татуювання на пів руки. Олена набила тризуб з мечем та квіти на блакитному тлі. Як зізналася дружина співака Девіда Аксельрода, вона втілила на собі саме те, про що мріє – квітуча, щаслива і непереможна Україна.
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Реперка має чимало татуювань на тілі. Тепер на її правій ключиці красується червоно-чорний колосок.
Даша Квіткова
Блогерка вирішила набити на своєму тілі декілька патріотичних татуювань. Дружина телеведучого Микити Добриніна зробила на долоні скріпку у синьо-жовтих кольорах, яка має вигляд серця. Також у Квіткової на руці тепер є зелено-бежевий колосок. Але і це ще не все. Даша набила на тілі карту України.
А от співачка Наталія Могилевська надихнула фанатку на патріотичне тату. Як розповіла знаменитість у своєму Instagram, дівчина набила на руці рядки з нової пісні артистки "Я вдома" – "Вільна та непокірна. Душа – рвана та сильна. Я вдома, попри біль і втому". Також жінка намалювала синьо-жовтий географічний контур України.
"Вона нещодавно стала мамою. Коли почалась війна, її дитині був лише місяць. Попри це вона залишилась в Україні. Валерія дуже хотіла собі патріотичне тату, але ми все не могли з нею обрати, а коли вийшла пісня "Я вдома", слова якої повністю описують ситуацію і біль, а від кожного рядка йдуть мурашки шкірою... Рішення було ухвалено моментально", – поділилася татумайстриня.
Нагадаємо, екскоханий Світлани Лободи пішов до ЗСУ і розповів про інцидент під час присяги. Геннадій Попенко поділився, що під час клятви у нього стався конфуз.
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