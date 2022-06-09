Мозгова, alyona alyona, Квіткова: хто з зірок від початку війни зробив патріотичні тату – фото

Мозгова, alyona alyona, Квіткова: хто з зірок від початку війни зробив патріотичні тату – фото

В Україні стали шалено популярні патріотичні татуювання.

Люди набивають на своїх тілах прапори, інші національні символи, квіти, цитати та навіть байрактари і "привида Києва".

Українські зірки також вирішили наглядно показати свою любов до Батьківщини. Редакція сайту ТСН.ua зібрала патріотичні тату знаменитостей.

Олена Мозгова

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Продюсерка Олена Мозгова зробила собі патріотичне татуювання на пів руки. Олена набила тризуб з мечем та квіти на блакитному тлі. Як зізналася дружина співака Девіда Аксельрода, вона втілила на собі саме те, про що мріє – квітуча, щаслива і непереможна Україна.

Фото: instagram.com/mozgova0902

alyona alyona

alyona alyona / Фото: Telegram-канал alyona alyona

Реперка має чимало татуювань на тілі. Тепер на її правій ключиці красується червоно-чорний колосок.

alyona alyona / Фото: Telegram-канал alyona alyona

Даша Квіткова

Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка вирішила набити на своєму тілі декілька патріотичних татуювань. Дружина телеведучого Микити Добриніна зробила на долоні скріпку у синьо-жовтих кольорах, яка має вигляд серця. Також у Квіткової на руці тепер є зелено-бежевий колосок. Але і це ще не все. Даша набила на тілі карту України.

Нові тату Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

А от співачка Наталія Могилевська надихнула фанатку на патріотичне тату. Як розповіла знаменитість у своєму Instagram, дівчина набила на руці рядки з нової пісні артистки "Я вдома" – "Вільна та непокірна. Душа – рвана та сильна. Я вдома, попри біль і втому". Також жінка намалювала синьо-жовтий географічний контур України.

"Вона нещодавно стала мамою. Коли почалась війна, її дитині був лише місяць. Попри це вона залишилась в Україні. Валерія дуже хотіла собі патріотичне тату, але ми все не могли з нею обрати, а коли вийшла пісня "Я вдома", слова якої повністю описують ситуацію і біль, а від кожного рядка йдуть мурашки шкірою... Рішення було ухвалено моментально", – поділилася татумайстриня.

Нагадаємо, екскоханий Світлани Лободи пішов до ЗСУ і розповів про інцидент під час присяги. Геннадій Попенко поділився, що під час клятви у нього стався конфуз.

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