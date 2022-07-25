Мозгова відверто розповіла про свою тяжку хворобу та думки про самогубство

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка у липні минулого року захворіла на бореліоз, пригадала свою тяжку боротьбу з хворобою, наслідками якої стали болі та параліч м'язів.

Рік тому знаменитість навіть хотіла скоїти самогубство, втім, її зупинили думки про маленьку донечку.

Про це вона розповіла на сторінці у Facebook, де пригадала світанок, який міг би стати для неї останнім.

"Неймовірні болі, які принесла мені хвороба Лайма і які нічим, жодним знеболювальним неможливо було втамувати, мене доводили до думок, що потрібно завершувати цей земний шлях. Тієї ночі мені було особливо погано... Я не могла ані сидіти, ані стояти, ходила кімнатою, вдивлялась в цей пейзаж і рахувала хвилини, щоб можна було прийняти знеболювальне, яке діяло максимум хвилин двадцять. А далі знову по колу... Приймати можна було кожні три години", – розповіла знаменитість.

Фото: facebook.com/olenamozgova1

Мозгова пригадала, що у момент, коли вже було нестерпно, вона подивилася на донечку, яка солодко спала, та зрозуміла, що вона потрібна Соломії.

"Зрозуміла, що поки вона без мене не виживе в цьому світі і я маю знайти в собі сили жити хоча б заради неї… Я таки знайшла ті сили, а за декілька днів моє паралізоване обличчя потроху почало мене слухатись, лікування діяти і болі відступати", – відверто поділилася вона.

Олена пояснила, що розповіла про свою історію боротьби для того, аби підтримати тих, хто не бачить сенсу жити. Вона додала, що "за темрявою завжди настає світанок, тому потрібно озирнутися, придивитися і знайти щось прекрасне".

Нагадаємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував загибель командира 28-ї бригади Віталія Гуляєва. Полковник загинув у суботу, 23 липня, на Миколаївщині.

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