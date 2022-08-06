Мозгова висміяла Кіркорова в образі жар-птиці: "Це у москалів новий герб"

Відома українська продюсерка Олена Мозгова покепкувала з російського співака-путініста Філіпа Кіркорова.
Так, знаменитість показала кадр з російського фільму, де артист, який нещодавно показав фото зі зрадницею Лорак у Криму, зіграв жар-птицю.
Відповідним скриншотом, де Кіркоров має безглуздий вигляд, Мозгова поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Еееее.. Курва, навіть не знаю, що написати… Сміюсь вже п’ять хвилин точно... Що б лапті-фільм не знімали – виходить якесь порно", – прокоментувала вона.
Насмішила продюсерка дописом і своїх фоловерів. Втім, юзери написали, що це цілком звичний образ Кіркорова.
- О, да, це в його репертуарі, скрізь стрази, крила, каміння, мізків лише немає, від слова зовсім...
- Це в москалів новий герб
- Такий вигляд має безумство
- Це із серії "...якекончене"
- Півень фарбований. А мізків як не було, так і немає, чим старіше тим дурніше
Нагадаємо, російська акторка Машкова послала відомого батька-путініста в дупу через війну в Україні. Марія розмістила фрагмент з нового відео рок-гурту ДДТ на трек "Не с вами", де йдеться про те, як часто батьки не розуміють своїх дітей.
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