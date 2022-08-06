Мозгова висміяла Кіркорова в образі жар-птиці: "Це у москалів новий герб"

Так, знаменитість показала кадр з російського фільму, де артист, який нещодавно показав фото зі зрадницею Лорак у Криму, зіграв жар-птицю.

Відповідним скриншотом, де Кіркоров має безглуздий вигляд, Мозгова поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Еееее.. Курва, навіть не знаю, що написати… Сміюсь вже п’ять хвилин точно... Що б лапті-фільм не знімали – виходить якесь порно", – прокоментувала вона.

Насмішила продюсерка дописом і своїх фоловерів. Втім, юзери написали, що це цілком звичний образ Кіркорова.

О, да, це в його репертуарі, скрізь стрази, крила, каміння, мізків лише немає, від слова зовсім...

Це в москалів новий герб

Такий вигляд має безумство

Це із серії "...якекончене"

Півень фарбований. А мізків як не було, так і немає, чим старіше тим дурніше

Нагадаємо, російська акторка Машкова послала відомого батька-путініста в дупу через війну в Україні. Марія розмістила фрагмент з нового відео рок-гурту ДДТ на трек "Не с вами", де йдеться про те, як часто батьки не розуміють своїх дітей.

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