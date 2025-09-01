Мозгова розповіла про реабілітацію чоловіка Аксельрода і заінтригувала його поверненням на сцену

Девід Аксельрод та Олена Мозгова / © instagram.com/david__axelrod

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про стан здоров'я чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

Виконавець 2022 року серйозно травмував коліно, через що переніс дві операції. Артист тривалий час перебував на реабілітації. Олена Мозгова на "Сніданку з 1+1" говорить, що нині в її чоловіка все добре. Незабаром в Аксельрода завершиться реабілітація. До речі, цьогоріч виконавець повертається на сцену. Девід Аксельрод виступить на концерті, що присвячений пам'яті батькові Олени Мозгової – Миколи Мозгового. Там співак виконає композицію "Захисники".

"Зараз у нас все чудово. Девіду ще трошки залишилося пройти реабілітації. Цьогоріч ми все ж таки вирішили, що він вийде і заспіває на концерті пісню "Захисники", яку написав тато. Потрохи ми виходимо з цього періоду операції, реабілітації і всього іншого", - говорить продюсерка.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Зазначимо, ще у квітні цього року Олена Мозгова в коментарі редакції сайту ТСН.ua зізналась, що її чоловік 2022 року дістав серйозну травму коліна. Це сталося під час служби виконавця в лавах ТрО. Девід Аксельрод невдало приземлився і травмував і до того травмоване коліно. Врешті, він переніс дві операції та перебуває на реабілітації.

Нагадаємо, Олена Мозгова організовує концерт, що присвячений пам'яті її батькові. Нещодавно продюсерка зізналась, які відомі співачки відмовлялися виконувати його пісні.