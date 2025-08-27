Мозгова шокувала справжньою причиною розлучення з Пономарьовим і як страждала в цьому шлюбі

Олександр Пономарьов і Олена Мозгова

Українська продюсерка Олена Мозгова шокувала справжньою причиною розлучення зі співаком Олександром Пономарьовим.

Пара прожила в шлюбі тривалих 10 років. Однак ці стосунки не були сповнені щасливих моментів. Це давали знати і співак, і продюсерка. Олександр Пономарьов стверджував, що причиною їхнього розриву стала нібито зрада Мозгової. Нині ж продюсерка в інтерв'ю Аліні Доротюк розкрила свій бік цієї історії.

Чи справді причиною їхнього розлучення стала зрада

Олена Мозгова говорить, що фізичної зради в стосунках не було. На продюсерку звернув увагу інший чоловік. Він дарував їй подарунки, вручав квіти. Спочатку знаменитість скептично ставилася до таких проявів уваги. За словами Мозгової, Олександр Пономарьов за час їхніх стосунків не робив подібних вчинків, адже стверджував, що "це телячі ніжності і не треба балувати". Тим часом Олена Мозгова зрозуміла, що чоловік може по-іншому ставитися до жінки. Врешті, продюсерці здалося, що вона закохалася в іншого. Завдяки цьому вона наважилася поставити остаточну карпу в стосунках із Пономарьовим.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / © Facebook

"Фізичної зради у класичному розумінні не було. Просто людина почала на мене звертати увагу. Я спочатку не зрозуміла, що так буває. Квіти, подарунки – я не звикла, Саша такого не робив, бо казав, що це "телячі ніжності і не треба балувати". Коли я зрозуміла, що може бути інакше, це все впало на такий ґрунт. Мені здавалось, що я закохалась. Насправді ці стосунки - платонічні. Вони дали мені сили піти від Саші і почати все спочатку", - говорить Мозгова.

Чому Олена Мозгова не йшла від Олександра Пономарьова і натяк на фізичне насильство

За словами Олени Мозгової, вона не хотіла перебувати в цих стосунках, але не могла вийти з них. Спочатку її стримували фінанси. Продюсерці необхідно було забезпечувати двох доньок. Батьки у фінансовому плані не могли допомогти, адже перебували в не найкращій ситуації.

Коли Мозгова стала фінансово незалежною, то все одно не наважувалася піти. За її словами, в неї не вистачало сил. Хоча вона й зазначила, що почала давати здачу, натякаючи, що страждала не лише від психологічного насильства, але й від фізичного. Щоправда, у подробиці продюсерка все ж таки не стала вдаватися. Остаточно Олена Мозгова наважилася поставити крапку, коли закохалася в іншого чоловіка.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / © Левый берег

"Я не знала, куди я могла піти. Фінансово я не знала як. Я розуміла, що від нього дочекатися буде нереально. Батьки не були в тому фінансовому стані, який би допоміг мені. Коли у мене з'явилася фінансова незалежність, я думала про це, але не вистачало трохи сил. У мене вже був супротив, я вже не просто терпіла, я могла дати здачі. Так (доходило до фізичного – прим. ред.). Потім з'явилися сили внутрішні, я чесно сказала, що закохалася і мені треба йти", - говорить продюсерка.

Як Олександр Пономарьов не дозволяв Олені Мозговій працювати і як ревнував її

Олена Мозгова говорить, що постійно зтикалася з безпідставними ревнощами чоловіка. За словами продюсерки, через це вона мусила постійно їздити з ним на гастролі. Коли ж вона наважилася піти на роботу, то співак не давав на це згоди. Врешті, приятель Олени Мозгової вмовив Пономарьова, аби той відпустив її працювати.

"Коли мені запропонували піти на канал, то друзі мені сказали йти, це єдине, що мене може врятувати. Ти ж все робиш для нього, а він цього не цінує, я ж ніхто. Хоча на гастролі я мусила навіть їздити, бо всі аб'юзери дуже ревниві. Ці ревнощі – це найстрашніше, а особливо ще й безпідставно. Мене врятувало те, що я пішла на роботу. Друг тоді навіть вмовив Сашу, щоб він погодився, щоб я пішла на роботу", - говорить продюсерка.

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Чому Олена Мозгова раніше про це мовчала та чому боялася сказати батькові

Олена Мозгова вперше привідкрила завісу шлюбу з Олександром Пономарьовим. Продюсерка говорить, що на це було дві причини – вона не бажала виносити на публіку брудну білизну, а також її про це попросили доньки. Нині ж Олена Мозгова наважилася поділитися своєю історією, аби інші жінки, які зтикаються з подібним, зробили висновки.

До речі, родина Олени Мозгової теж не знала всіх подробиць. Продюсерка говорить, що боялася розповісти батькові, адже він би не пробачив Пономарьову такого ставлення до його єдиної доньки.

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

"Не могла розповісти татові, бо боялася, що він його вб'є фізично. Я єдина найкоханіша принцеса, і якщо б він дізнався про якісь такі історії, він би просто його задушив. Я не могла йому це сказати", - поділилася продюсерка.

Зазначимо, роман Олександра Пономарьова та Олени Мозгової розпочався у 90-х. Співак говорив, що не сприймав ці стосунки серйозно, допоки в них не народилася спільна донька Женя. Врешті, пара прожила в шлюбі 10 років і розлучилася.

Наразі Олена Мозгова заміжня за співаком Девідом Аксельродом. Що стосується Олександра Пономарьова – то він перебуває в стосунках, але ретельно приховує обраницю. Джерела редакції ТСН.ua стверджують, що у виконавця роман із його концертною директоркою.