ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Мозгова вирушила до лікарні і збентежила причиною: "Якщо не приїду, заберуть в критичному стані"

Знаменитість натякнула на проблеми зі здоров'ям.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова вирушила до лікарні та збентежила причиною.

Про це знаменитість розповіла в Facebook. Продюсерка говорить, що протягом тижня перебуватиме в стаціонарі. У подробиці Олена Мозгова вдаватись не стала. Проте, вочевидь, знаменитість турбують серйозні проблеми зі здоров'ям. Продюсерка переказала слова її лікарки, що раптом вона не ляже в стаціонар, то все буде кепсько, і в тому випадку Олену Мозгову заберуть до лікарні "швидкою допомогою" у критичному стані.

"Збираюсь до лікарні, бо лікарка сказала, що як не приїду на тиждень в стаціонар, незабаром привезуть в "швидкій" в критичному стані…", - поділилась продюсерка.

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Тим часом підписники підтримали Олену Мозгову. Користувачі побажали їхній кумирці скорішого одужання та наголосили, що здоров'я – найголовніше.

  • Бажаю швидкого одужання вам!

  • Першою чергою лікуйтеся! Бажаю тільки здоров'я!

  • Необхідно пройти лікування! Одужуйте!

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова оновила зачіску. Знаменитість вже похизувалась своїм стильним образом.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie