Мозгова вирушила до лікарні і збентежила причиною: "Якщо не приїду, заберуть в критичному стані"
Знаменитість натякнула на проблеми зі здоров'ям.
Українська продюсерка Олена Мозгова вирушила до лікарні та збентежила причиною.
Про це знаменитість розповіла в Facebook. Продюсерка говорить, що протягом тижня перебуватиме в стаціонарі. У подробиці Олена Мозгова вдаватись не стала. Проте, вочевидь, знаменитість турбують серйозні проблеми зі здоров'ям. Продюсерка переказала слова її лікарки, що раптом вона не ляже в стаціонар, то все буде кепсько, і в тому випадку Олену Мозгову заберуть до лікарні "швидкою допомогою" у критичному стані.
"Збираюсь до лікарні, бо лікарка сказала, що як не приїду на тиждень в стаціонар, незабаром привезуть в "швидкій" в критичному стані…", - поділилась продюсерка.
Тим часом підписники підтримали Олену Мозгову. Користувачі побажали їхній кумирці скорішого одужання та наголосили, що здоров'я – найголовніше.
Бажаю швидкого одужання вам!
Першою чергою лікуйтеся! Бажаю тільки здоров'я!
Необхідно пройти лікування! Одужуйте!
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова оновила зачіску. Знаменитість вже похизувалась своїм стильним образом.