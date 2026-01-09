Мозгова вирушила до лікарні і збентежила причиною: "Якщо не приїду, заберуть в критичному стані"

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова вирушила до лікарні та збентежила причиною.

Про це знаменитість розповіла в Facebook. Продюсерка говорить, що протягом тижня перебуватиме в стаціонарі. У подробиці Олена Мозгова вдаватись не стала. Проте, вочевидь, знаменитість турбують серйозні проблеми зі здоров'ям. Продюсерка переказала слова її лікарки, що раптом вона не ляже в стаціонар, то все буде кепсько, і в тому випадку Олену Мозгову заберуть до лікарні "швидкою допомогою" у критичному стані.

"Збираюсь до лікарні, бо лікарка сказала, що як не приїду на тиждень в стаціонар, незабаром привезуть в "швидкій" в критичному стані…", - поділилась продюсерка.

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Тим часом підписники підтримали Олену Мозгову. Користувачі побажали їхній кумирці скорішого одужання та наголосили, що здоров'я – найголовніше.

Бажаю швидкого одужання вам!

Першою чергою лікуйтеся! Бажаю тільки здоров'я!

Необхідно пройти лікування! Одужуйте!

