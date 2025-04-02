"Можна придбати Костіку взуття, щоб він пішов нах*р": Мережа вибухнула мемами про роман Алхім з одруженим Валеуніним

Анна Алхім і Костя Валеунін, Дар’я Валеуніна

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У Мережі наразі активно обговорюють роман Анни Алхім з одруженим Костянтином Валеуліним.

Так, блогерка шокувала зізнанням, що протягом двох років перебувала в стосунках із бізнесменом. Вона не стала приховувати його ім’я і розкрила, що це був Костянтин Валеунін. Все б нічого, але чоловік одружений. Спочатку дружина бізнесмена Дар’я утримувалася від публічних коментарів. Однак днями все ж таки опублікувала допис, де зізналась, що не хоче виставляти свій біль на показ та провокувати чутки та хайп довкола її особистого життя.

Утім, коментарі від українців не забарилися. Користувачі почали оригінально підтримувати дружину зрадника і присоромили Костянтина. Ба більше, коментарі стали справжніми меми, що не можливо стримати усмішки. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіші з них.

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До коментарів одразу підключилися українські бренди. Вони підтримали дружину Валеуніна, а й не забули оригінально прорекламувати свої послуги.

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Коментарі під дописом Дар’ї Валеуніної

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Коментарі під дописом Дар’ї Валеуніної

До обговорення скандального любовного трикутника долучилося навіть Міністерство оборони України. Костянтину Валеуніну запропонували службу в лавах ЗСУ з надійними побратимами.

“Костянтине, готові запропонувати вам вакансії в лавах ЗСУ, це завжди вірне рішення. Компанія надійних побратимів, справжнє братерство та повага!” — йдеться в коментарі.

Реакція Міністерства оборони

Нагадаємо, нещодавно Анна Алхім приголомшила зізнанням, що перебувала в стосунках із одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним. Роман тривав протягом двох років. Утім, блогерка порвала з чоловіком, адже він не хотів розлучатися. Деталі читайте у нашому матеріалі.