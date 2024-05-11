Мрія Jerry Heil здійсниться: минулорічні одкровення співачки, шо стали пророчими (відео)

Співачка Jerry Heil, яка сьогодні в дуеті з alyona alyona виступить у фіналі “Євробачення - 2024”, ще торік лише мріяла про цю сцену, та не лише про неї.

Своїми одкровеннями співачка поділилась з кореспонденткою ТСН Наталією Ярмолою в Ліверпулі, коли виступала у фан-зоні пісенного конкурсу. Тож, її слова стали пророчими!

"Україна взагалі зараз змінює світ. Важко сказати, що я дуже щаслива від умов, за яких це сталося, але все одно це факт, що завдяки Україні змінюється світ, у людей розширюється бачення. Я тільки що сиділа в кафе, потішилася, що там Руслана грала, а потім включили Сєргєя Лазорєва і мені доводилося їм пояснювати, чому це неправильно ставити тут Сєргєя Лазорєва. Але дівчинка-офіціантка, якій я це пояснювала, була дуже розташована до цього. Вона каже "я не знаю, я не в контексті і я вам вдячна, що ви мені відкриваєте очі"... Тому українці зараз відкривають світові очі... Світ дійсно не в контексті. Якщо люди знають про війну і десь чули про те, що відбувається в Україні – це вже добре. Але вони не знають, що ми проти братерства, ми не хочемо оцих наративів, а вони просуваються в світі і просуваються через такий потужний конкурс. Мені це не подобається", – сказала Jerry Heil.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 травня, українські представниці, дует alyona alyona та Jerry Heil, боротимуться за музичну першість у грандфіналі конкурсу "Євробачення-2024". Виконавиці на Malmo Arena виступлять другими.

Українські представниці боротимуться за перемогу на "Євробаченні-2024" разом з рештою 25 країн-учасниць. Поки пропонуємо переглянути повний список всіх фіналістів конкурсу.

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